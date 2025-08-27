Szijjártó Péter közölte, csütörtöktől újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Oroszország;Ukrajna;Szijjártó Péter;kőolaj;Barátság kőolajvezeték;

2025-08-27 19:13:00 CEST

Az orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon tekintették át a helyzetet.

A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerda délután a Facebook-oldalán. A táravezető hozzátette, Pavel Szorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintették a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel.

Bejegyzésében Szijjártó Péter kiemelte, itthon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot. Ugyanakkor – folytatta – továbbra is botrányosnak tartja, hogy „egyes hazai politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik”, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy „nincs ellátásbiztonsági kockázat”.

A külügyminiszter közölte, egyúttal felszólítják Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát.