Az ügyészség indítványozza a 22 hónapos miskei kislány megölésével gyanúsított férfi letartóztatását

ügyészség;letartóztatás;emberölés;gyermekgyilkosság;gyerekgyilkosság;Miske;

2025-09-04 10:24:00 CEST

A szökés, a nyomozás jogellenes befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kezdeményezi a miskei kislány megölésével gyanúsítható férfi letartóztatását. A vármegyei főügyészség csütörtöki közleményében azt írta, a megalapozott gyanú szerint a kislány nevelőapja 2025. szeptember 1-jén miskei otthonukban megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos gyermeket, majd a holttest elrejtését követően megszökött.

A tájékoztatás szerint a településen bujkáló férfit a vármegyei rendőrök kedden fogták el, és miután őrizetbe vették, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki.

„Az ügyészség a legszigorúbb kényszerintézkedésre, a letartóztatásra tett indítványt a kiemelkedő súlyú, élet elleni bűncselekményt hozzátartozója sérelmére elkövető és a felelősségre vonás elől elmenekülő férfival szemben, szökésének megakadályozása, valamint a kezdeti szakban lévő nyomozás jogellenes befolyásolása veszélyének és a bűnismétlés veszélye miatt” – írták. Hozzátették, a letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt.

Mint arról beszámoltunk, elfogása után őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását annak a 24 éves férfinak, az anya élettársának, aki a gyanú szerint végzett egy 22 hónapos kislánnyal Miskén. Órákon át tartó keresés után a gyermek holttestét egy futballpálya mögött lévő keresztnél, a babakocsijától nem messze találták meg. Utána egy hajtóvadászatban elfogták J. Dávidot, aki a kislány három és fél éves bátyjának jelenlétében követte el a gyilkosságot.

A kisfiú a Blikk szerint otthon azt mondta a felnőtteknek, hogy nevelőapja megütötte a kislányt, aki nem kelt fel többet. A lapunknak nyilatkozó gyermekpszichológus szerint a kislány szemtanú bátyjának szakember segítségére lesz szüksége a történtek feldolgozásához, a kriminálpszichológus pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy kisebb településeken sokszor előfordul, hogy mindenki a másikra vár, senki sem akar bejelentő lenni, ha családon belüli erőszakot lát.