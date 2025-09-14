Orbán Viktor: Ötnegyedre nyertük meg a kötcsei hétvégét

Orbán Viktor;Digitális Polgári Körök;

2025-09-14 13:05:00 CEST

Vihatathatatlan szellemi fölényt lát a jobboldalon a kormányfő.

A Tisza Pártot bírálta és a jobboldal szellemi-erkölcsi fölényét hangsúlyozta a miniszterelnök a Digitális Polgári Kör tagjainak küldött levelében – tudta meg az Index.

Orbán Viktor levelében úgy fogalmazott, Kötcsén „a tiszások felsültek a mókusőrsnyi gyűlésükkel, és ezt az egész ország élőben láthatta. Hogy durvák, agresszívek és gyűlölködőek”, abban nincs semmi meglepő, ezt eddig is tudhatta mindenki. A miniszterelnök szerint a jobboldalon, a polgári oldalon az ország kiemelkedő koponyái, társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi szereplők állnak, ami szerinte „elsöprő” szellemi és intellektuális fölényt jelent.

A Tisza Párt tagjairól úgy írt, hogy köztük „egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára Csipkejózsika címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt, és így tovább” szerepel. Hozzátette: „Nem tudom, számítanak-e még a politikában a felkészültség, a tudás, a szellemi súly, a tapasztalat és az asztalra letett életművek, de ha igen, akkor a hétvégét nem négyötödre, hanem ötnegyedre nyertük meg.”

A miniszterelnök megismételte azt a kormányzati állítást, amely szerint a legnagyobb ellenzéki párt adót akar emelni. Kitért arra is, hogy szerinte mélyen megrázó: Svédországban 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosság vádjával. Úgy vélte, ez megerősíti, hogy Magyarországnak ragaszkodnia kell keresztény hagyományaihoz, polgári kultúrájához és családpolitikájához.

Ursula von der Leyen uniós beszédében kijelentette, hogy az EU háborúban áll Ukrajna oldalán Oroszországgal szemben, amit Orbán Viktor élesen elutasított. Nyomatékosította, hogy Magyarország ugyan tagja az uniónak, de nem áll háborúban, és erre senki nem kapott felhatalmazást.

Szólt arról is, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen ellen, távozását követelve. Ezt a kormányfő is hangsúlyozta. Különösen aggasztónak nevezte, hogy a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció képviselői állva tapsolták a háborús beszédet, miközben Magyarország békéjét meg kell őrizni. Zárásként gazdasági eredményeket emelt ki, kiemelve, azt írta: 2025 első negyedévében a magyar háztartások megtakarítási rátája az uniós élmezőnybe került, az EU- és eurózóna-átlag fölé.