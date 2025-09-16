Donald Tusk bejelentette, hogy Varsó felett semlegesítettek egy drónt

Lengyelország;Donald Tusk;Varsó;drón;

2025-09-16 07:01:00 CEST

A lengyel kormányfő azt közölte, hogy az incidenssel összefüggésben két belarusz állampolgárt vettek őrizetbe. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat (SOP) – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő hétfő este az X-en.

Az incidens miatt őrizetbe vettek két belarusz állampolgárt – áll Tusk bejegyzésében, amely szerint a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. Boguslaw Piórkowski, a SOP főnöke a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió esti adásában kifejtette: a drónt az államvédelmi szolgálat tisztviselői vették észre, és „tetten érték” a repülőeszközt irányító két férfit, akiket átadtak a rendőrségnek.

Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes a Polsat News-nak elmondta: az eset mutatja, hogy a SOP és a belügyi szolgálatok „működnek és őrzik az állam legfontosabb épületeit”. Lengyelország „biztonságban van” – húzta alá Szczepanski.

Múlt szerda éjjel legalább 19 orosz drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és NATO vadászgépek a drónok egy részét lelőtték, erre még nem volt példa az ukrajnai háború kezdete óta. A lengyel légteret részlegesen lezárták, négy repülőtér sem indított vagy fogadott járatokat.

A drónok többsége Belarusz területéről érkezett. A történtek miatt Donald Tusk lengyel miniszterelnök nagyszabású provokációval vádolta meg Oroszországot, majd bejelentette azt is, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását. Oroszország azt közölte, hogy nem állt szándékában lengyel célpontokat támadni, és hogy csapataik az incidens idején Ukrajnát támadták. Napokkal később, szombaton Romániában is riasztották a légierőt, és F-16-os vadászgépek szálltak fel, miután egy orosz drón megsértette az ország légterét.