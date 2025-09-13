Magyar Péter szerint a pénteki baleset helyszínére küldött segélyszerelvény is kisiklott Magyarkútnál, a MÁV szerint nem

MÁV;Lázár János;vonatbaleset;vasúti szerelvény;kisiklott vonat;Magyar Péter;

2025-09-13 16:55:00 CEST

A Tisza Párt elnöke ismét lemondásra szólította fel Lázár János építési és közlekedési minisztert. A vasúttársaság közleménye szerint nem az történt, ami egy fotón látható, a műszaki mentéshez használt speciális daru tette a dolgát.

Lázár János közlekedési minisztersége egy mondatban: a csütörtöki vonatbaleset helyszínére tartó segélyszerelvény is kisiklott ugyanazon a helyen – posztolta a Facebook-oldalán Magyar Péter szombat délután. A Tisza Párt elnöke egy napot ugyan tévedett, hiszen Magyarkútnál pénteken siklott ki a vonat, az általa Lázár János építési és közlekedési miniszternek gyakran küldött felszólítást megismételte: „János, te ne MÁV-ozzál, inkább távozzál!”.

A poszt előzménye, hogy a Totalcar nevű autós oldal egyik olvasója küldte a fotót arról, hogy a magyarkúti mentéshez vezényelt daru is kisiklott. „A tragikomédia részleteit egyelőre homály borítja, a fotót egy olvasónktól kaptuk. Az tehát biztosan kijelenthető, hogy a mentési kísérlet egyelőre nem nevezhető zajos sikernek. Ahogy az is valószínű, hogy a műszaki mentés még eltarthat egy darabig, hiszen most ott egy újabb eszköz, amit vissza kell helyezni a sínekre” – írta cikkében a portál.

Az újabb kisiklás hírére Lázár János nem, de a MÁV-csoport reagált a Facebook-oldalán, „A daru jött, tette a dolgát és ment – méghozzá a következő szolgálati helyére, Vácra!” címmel. E szerint a 75-ös vonalon a műszaki mentés legnehezebb feladatához – a kisiklott Bz-motorkocsiknak a pályára történő visszaemeléséhez – speciális darura volt szükség.

„Ezt a járművet a Keleti pályaudvaron zajló felújítási munkálatokról vezényeltük át a magyarkúti baleset helyszínére, ahova az éjszaka folyamán érkezett meg minden komolyabb fennakadás nélkül, majd a dolga végeztével már tovább is állt onnan. Előbb Vácra közlekedett, onnan pedig újra a Keleti pályaudvarra tér majd vissza” – tették hozzá.

A pénteken történt balesetről és annak utóéletéről, Hadházy Ákos és a MÁV vitájáról, hogy a kisiklott szerelvény „sufnituningolt” volt-e vagy sem, lapunk is be számolt. A MÁV-csoport most mindenesetre azt közölte, hogy a 75-ös vonalon most a pálya alapos felülvizsgálata következik: a vonatforgalom csak ezt követően indulhat újra. – A biztonság az első, ezt egyetlen más szempont sem előzheti meg. A vizsgálat és helyreállítás idején buszokkal szállítjuk tisztelt utasainkat – hangsúlyozta a vasúttársaság közleménye.