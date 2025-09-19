Orbán Viktor: A svéd politika rendkívül agresszív, és ezt a magyarok rosszul tűrik

Orbán Viktor;Svédország;Röszke;Kossuth Rádió;

2025-09-19 07:55:00 CEST

A miniszterelnök a szokásos pénteki rádióinterjújában közölte, a migráció érzékeny dolog, mert felveti a politikusok felelősségét, majd megállapította, „na ehhez már nem fűlik a foguk, egyszerűbb Magyarországot piszkálni”. Beszélt arról is, hogy ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor szerinte neki ágyúval kéne járnia. Kiemelte, ő örült az amerikai elnök döntésének, és szerinte Magyarországon is eljött az ideje, hogy az olyan szervezeteket, mint az Antifa, terrorszervezetnek minősítsék.

Amikor a németek azt mondták, ők meg tudják oldani, az még egy másik Németország volt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a röszkei zavargásokkal kapcsolatban. A kormányfő megjegyezte, azóta kiderült, lassan már alig tudnak valamit is megoldani, tönkrement az autóiparuk, eladósodás van, óriási hiteleket vesznek fel. A miniszterelnök kiemelte, ő akkor biztos volt abban, hogy a németek akármit is mondanak, mi nem tudjuk ezt megoldani. A legerősebb tapasztalatai – jegyezte meg – nem Röszkéhez kötődnek, hanem azokhoz a látogatásokhoz, amikor elment menekülttáborokba, és látta, mit okoz ez a városok életében.

Arról, hogy éles szóváltásba keveredett a svéd miniszterelnökkel, Ulf Kristerssonnal, Orbán Viktor azt mondta: ahova beengedték a migránsokat, ott a közbiztonság drasztikusan leromlott. Ennél – folytatta – nagyobb baj is van, mert ezt a hibát nem lehet kijavítani, „ha a fogkrém kijött a tubusból, nem lehet oda visszanyomni”. A svéd kormányfő szerinte régóta köszörüli a nyelvét Magyarországon, ezzel kapcsolatban kiemelte,

általában a svédek szimpatikus emberek, de valójában a svéd politika rendkívül agresszív, kioktató jellegű, nem csak velünk szemben, a világban általában, és „ezt a magyarok rosszul tűrik”.

– Azért az nem járja, hogy miközben kiskorú lányokat használnak föl erőszakos, sőt gyilkossággal végződő bűncselekmények végrehajtására, miközben egyébként a svéd városokban tombol az erőszak, miközben a tavalyi évben 300 fölötti esetben történt robbantásos bűncselekmény, aközben ez a svéd miniszterelnök és a svéd kormány Magyarországot oktatgatja jogállamból. Miközben a saját polgárai biztonságát nem tudja garantálni – fogalmazott. Kiemelte, a migráció érzékeny dolog, mert felveti a politikusok felelősségét, „na ehhez már nem fűlik a foguk, egyszerűbb Magyarországot piszkálni”.

Arra a kérdésre, „ez a csörte hogyan szivárog le a magyar belpolitikába”, mert a Tisza azt mondja, hogy megtartaná a határkerítést, a miniszterelnök közölte: a migráció ügyében ő nem bízik senkiben magukon kívül. – Jól emlékszem arra, hogy volt ez – jelentette ki. Megjegyezte, Brüsszelben úgy szavaznak, mint a Tisza, a párt megszavazta a migrációs paktum gyorsított bevezetését is.

– Nincs egyetértés migrációs ügyben, ez egy mese

– szögezte le a miniszterelnök. Hozzátette, ők azért „jöttek ki” az Európai Néppártból, mert migrációügyben nem tudtak dűlőre jutni, a Tisza oda ment be, „hát nyilván megegyeztek”.

Az adórendszerrel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, az egykulcsos adó gondolata rendkívül egyszerű: tízszer többet keresel, tízszer többet fizetsz, ez egyezik az ember elemi igazságérzetével, nincs miről vitatkozni.

– Minden progresszív adó szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, tele van stiklikkel, visszaélésre ad okot

– fogalmazott, megjegyezve, kipróbálták már, ezért érzi ezt a vitát egy kicsit „utánlövésnek”. Hozzátette, a „polgári, nemzeti adórendszer”, amit ők képviselnek, családbarát. Közölte, nem is az az érdekes, hogy melyik a jobb, hanem hogy ez komoly kérdés, mert szerinte a Tisza szavazóinak több mint a fele a progresszív adót akarja az általa nézegetett és elemzett felmérések alapján. – Tehát az, hogy a pártelnök vagy a pártalelnök elszólta magát és ez kiszivárgott, az nem lep meg, hiszen a saját táboruk ezt akarja. A mi szavazóink ezt nem akarják, meg azt gondolom, hogy a középen állók többsége sem akarja ezt – fogalmazott. A miniszterelnök úgy véli, a Tiszánál kiadták a parancsot, hogy nem szabad megmondani, mire készülnek, mert akkor elvesztenék a választásokat. – Ez már nem adópolitikai kérdés, ez arról szól, hogyan gondolkodunk az emberekről, minek tekintjük őket – fejtegette a kormányfő, majd Tarr Zoltán szavait Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéhez hasonlította, megjegyezve, „Gyurcsány Ferencnek több esze volt, ő a választás után mondta el, hogy átverte az embereket”.

A nemzeti konzultációról Orbán Viktor azt mondta, az emberek véleményének, hangulatának, elvárásainak van jelentősége.

– Ezt magamon is érzem, tehát ha az emberek nagyon akarják, hogy én valamiről beszéljek, akkor hiába nem akarok róla beszélni, előbb-utóbb valamit kell mondani

– hangsúlyozva, kiemelve, a demokratikus politikában a vezető ki van téve a közvélemény nyomásának. Hozzátette, hisz abban, hogy a nemzeti konzultációk segítenek abban, hogy a fontos kérdések felszínre kerüljenek, és az emberek kapjanak rá valamilyen választ.

A háromgyermekes anyák adómentességéről elmondta, hiába személyi jövedelemadónak hívják, ő nem egyénekben, hanem családokban gondolkodik, ehhez pedig az adórendszernek is igazodnia kell. Hozzátette, a „munkával összekötött családtámogatási rendszert”, amelyet bevezettek, „még a leginkább munkanélküliséggel sújtott rétegek, a cigányok is támogatnak”. Mint mondta, meggyőződése, hogy az elmúlt időszakban a magyarországi cigány közösség előrelépése szoros összefüggést mutat a gyerekek után járó adókedvezménnyel, általában az egykulcsos adóval, és a középosztályosodási folyamat meg is indult.

A nyugdíj-kompenzációval kapcsolatban Orbán Viktor közölte, amikor jön az áremelkedésekről szóló előrejelzés, akkor nem utólag, hanem előre megemelik a nyugdíjakat annyival, amennyi az infláció lesz. Hozzátette, előfordul, hogy az év eleji emelés magasabb lesz, mint amennyi indokolt lett volna, ezt mindig otthagyják a nyugdíjasoknál. Ha az infláció a magasabb, akkor novemberben korrigálnak.

– Pontos elszámolás, hosszú barátság. Ezen nyugszik a kormány és a nyugdíjasok szövetsége

– szögezte le. Szerencsére – folytatta – többször szoktunk tévedni a nyugdíjasok számára kedvező módon, ezért a nyugdíjak értéke nemcsak, hogy megmaradt, hanem emelkedett is az elmúlt időszakban.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyére a kormányfő úgy reagált,

„ha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem például ágyúval kéne járnom, tehát ez nevetséges, ezt hagyjuk”.

Hozzátette, ha magától valakinek nincs annyi esze, hogy belássa, hogy ha közéletbe lép, közszereplést vállal, emberek közé megy, akkor nem hordhat magával fegyvert, nagyon helyes, hogy a hatóság emlékezteti arra, hogy ilyen nincs.

– Te nem lövöldözhetsz, mert te vezérkari főnök voltál és nagy fiú vagy, és te fenyegeted az embereket. Hát hogy jössz te ehhez? – tette fel a kérdést, és azt üzente, „ne járkálj fegyverrel, barátom”.

Arra a felvetésre, hogy Donald Trump a minap bejelentette, terrorszervezettel nyilvánítaná az Antifát, Orbán Viktor közölte,

ő örült az amerikai elnök döntésének, és kezdeményezni fogja, hogy tegyük mi is ezt itt Magyarországon.

Az Antifa igenis egy terrorszervezet – jelentette ki. Hozzáfűzte, Magyarországon is eljött az ideje, hogy az ilyen szervezeteket, mint az Antifa, az amerikai mintát követve minősítsük terrorszervezetnek.

Arról, hogy újra vízummentesen lehet az Egyesült Államokba utazni, a miniszterelnök azt mondta, ezt büntetésből törölték el „még a balosok”, fájt is, de az amerikai elnök betartotta a szavát, amit még elnökjelöltként adott neki, és „a barátság a politikában is számít”.