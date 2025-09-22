Megmenekülhet a TikTok az amerikai betiltástól, a Trump-adminisztráció bérlési konstrukciót javasol

Kína;Egyesült Államok;Donald Trump;közösségi média;TikTok;

2025-09-22 16:35:00 CEST

Fehér házi források szerint a videós platform új amerikai leányvállalata lízingelné az algoritmust a kínai tulajdonos ByteDance-től . Az amerikai kormány nem kapna helyet az igazgatótanácsban, és nem szerezne részesedést a vállalatban sem, noha a tárgyalásokon mindkettő felmerült. Donald Trump eközben újabb négy hónappal kitolta a TikTok sorsának eldöntését.

Hétfőn újabb részletek derültek ki a TikTok amerikai működésével és tulajdonjogával kapcsolatos kérdések rendezéséről. A Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselője az Axiosnak elmondta, hogy a tervezett megállapodás alapján a kínai ByteDance nem adná el az algoritmust, hanem egy másolatát hozná létre, amelyet az Egyesült Államokban bejegyzett új vállalat bérelne.

A megállapodás lehetővé tenné a TikTok számára, hogy továbbra is működjön az Egyesült Államokban, ahol bezárás fenyegetné, ha rövid időn belül nem kerül amerikai tulajdonba. A ByteDance-t ugyanis egy 2024-es törvény kötelezi, hogy értékesítse az alkalmazás amerikai érdekeltségét. Az ügyben felmerült, hogy a ByteDance-nek el kellene adnia az algoritmust, hogy megfeleljen a törvénynek, különben betiltják a rövid videós platformot az Egyesült Államokban.

A teljeskörű eladás azonban nem tenné lehetővé a ByteDance számára, hogy a vállalat a tervei szerint továbbra is működtesse a TikTokot az USA-n kívüli piacokon, ezért dolgozták ki az említett konstrukciót. A javasolt megállapodás jóváhagyásáról szóló végrehajtási rendeletet Donald Trump amerikai elnök várhatóan a héten írja alá.

Az algoritmust másolatát a jelenlegi terv szerint egy új közös vállalkozásnak adnák bérbe, amelyet az Andreessen Horowitz, a Silver Lake és az Oracle vezette amerikai befektetői csoport irányítana. A közös vállalkozás felelne az amerikai felhasználók adatainak védelméért, valamint az algoritmus újratanításáért. Az amerikai felhasználóknak nem kellene újratelepíteniük az alkalmazást, amely a világ többi részén is változatlanul működne. A Fehér Ház tisztviselőjének közlése szerint a kínai kormány is jóváhagyta az egyezség fő pontjait egy múlt heti madridi kétoldalú találkozón.

Az ügy azonban nem zárult le teljesen: a kongresszus egyes tagjai kifogásolhatják a konstrukciót. A törvényhozás korábban kimondta, hogy tilos az „együttműködés a tartalomajánló algoritmus működtetésében”. Mindeközben több ByteDance-befektető sincs teljesen tisztában a részletekkel, és az Axios forrásai szerint még az ügylethez közel állók is bizonytalanok bizonyos pontokban.

Az amerikai kormány nem kapna sem tulajdonrészt, sem igazgatósági helyet a TikTok USA-ban, bár a tárgyalásokon mindkettő felmerült lehetőségként. Donald Trump a Fox Newsnak adott, vasárnap sugárzott interjújában azt mondta, hogy a befektetői körben Michael Dell, Lachlan Murdoch és Rupert Murdoch is helyet kap. Az Axios azonban pontosított: valójában a Dellhez köthető BDT & MSD Partners, valamint a Murdoch-féle Fox Corp. érintett. Donald Trump ugyanakkor újabb 120 nappal kitolta a megállapodásra szabott határidőt a feltételek véglegesítése miatt.

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök múlt pénteken telefonon egyeztetett a TikTok sorsáról is. Erre azután került sor, hogy az amerikai elnök a múlt hétfőn kijelentette, hogy a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalások nagyon jól alakultak. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter még aznap közölte, hogy a kínai tisztviselőkkel folytatott madridi találkozón Washington és Peking keretmegállapodásra jutott a rövid videós platform ügyében, további részleteket azonban nem közölt.

A törvényt azért léptették életbe, mert aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az alkalmazás visszaél a felhasználók adataival. A kínaiak ezzel nem értettek egyet, és január 19-én, egy nappal a tiltás érvénybe léptetése előtt maguk kapcsolták le az appot az USA-ban. Az amerikai elnök korábban közölte, azt szeretné, hogy az Egyesült Államok egy vegyes vállalkozás keretében 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezzen a közösségimédia-platform fölött. Trump azonban folyamatosan halogatta a TikTok sorsának eldöntését, második hivatali ideje alatt többször is meghosszabbította a határidőt – legutóbbi szeptember 17-én járt le, ezt toldotta meg most újabb négy hónappal.