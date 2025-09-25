Gulyás Gergely évekre börtönbe küldené azokat, akik hamisan vádolnak pedofíliával

kormányinfó;

2025-09-25 10:31:00 CEST

A Büntető törvénykönyv világosan fogalmaz, a rágalmazást és a becsületsértést most is szabadságvesztéssel szankcionálja, hamisan vádolni pedofíliával pedig ennek a felső határt jelenti – mondta Gulyás Gergely a Szőlő utcai javítóintézet körüli ügyben elhangzó pedofilvádakról. Neki az a meggyőződése, hogy a pedofil bűncselekmények elkövetői évtizedekre, azok pedig, akik pedofíliával alaptalanul vádolnak – „a sajtó munkatársai, baloldali aktivisták, külföldi ügynökök” – évekre menjenek börtönbe.

A Btk.-nak visszamenőleges hatálya nincs, ezért jelentősége se lenne annak, ha jogszabályt módosítanának - mondta a miniszter.

Több ügyvéd úgy kommentálta a Tuzson-féle jelentést, hogy az igazságügyi miniszter nem is felügyelhetné a nyomozást - idézi fel a Blikk újságírója, de a tárcavezető szerint nem történt hatásköri túllépés.

Ezzel a témávasl kezdte a 444 is, a lap újságírója miniszterelnök reggeli Facebook-bejegyzésére utalva arról kérdezett, Orbán Viktor „komcsi tempónak” tartja-e azt is, hogy az Origo például számtalanszor azt állította, Jámbor András bűnrészes volt pedofilügyekben, pert is vesztett emiatt. Gulyás Gergely közölte, vannak vádak, amelyeket ha valaki alaptalanul fogalmaz meg, szerinte ez súlyosan büntetendő, vagy a véleménynyilvánításnak egy határvonala. Az említett cikk most nincs előtte, azt nem tudja minősíteni. - Akkor az ilyen ügyeket újra előveszik? - hangzott a következő kérdés. Gulyás Gergely megismételte, aki ilyennel alaptalanul vádol, azt börtönbe kell küldeni, függetlenül attól hogy ki teszi.

Arra a felvetésre, hogy másfél nap alatt készítettek egy jelentést a Szőlő utcai ügyben, a miniszter közölte: elkezdődött egy példátlan rágalomhadjárat az Orbán-kormánnyal szemben, a kabinetnek érdeke volt, hogy tisztán lásson mindenki mindent. Így olyan jogi korlátokat is elhárított, amelyek fennálltak. Világossá kellett tenni, hogy teljesen alaptalan rágalom fogalmazódik meg. Egy másik, Semjén Zsolt nyilatkozatával kapcsolatos kérdésre leszögezte, a konkrét ügyet nem vizsgálja tíz éve a rendőrség, ő megnézné ezt a titoktartási nyilatkozatot.