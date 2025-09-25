Bese Gergő: Az Alkotmányvédelmi Hivatalban a szemembe mondták, hogy az addigi papi életemnek vége

Meglehetősen furcsa Facebook-posztot fedezett fel a Gulyáságyú Média a fideszes, kormányzati körökben melegorgiás lebukásáig NER-sztárpapként kezelt Bese Gergő oldalán. Kedden, 2025. szeptember 23-án, szeptember 23-án ünnepeljük Szent Pió atya ünnepén közzétett posztban egyrészt arról írt, hogy a gyógyítóerejéről, csodatevéseiről híres szenthez hasonlítja önmagát, sorstársának tekinti, hiszen a XX, században élt Szent Piót is eltiltották a nyilvános misézéstől, akárcsak őt, és úgy érzi, hogy magához ölelte.
„Amikor 2024. augusztus 7-én, az AVH épületében (Alkotmányvédelmi Hivatal) a szemembe mondták, hogy a kormány kimondta rám a halálos ítéletet és az addigi papi/tanári életemnek vége, nagyon megrémültem. Különösen akkor, amikor felvázolták a lehetőségeimet: vagy önmagam fejezem be az életemet (!) vagy elhagyom az országot. Ennyi. Semmi más lehetőség nem kínálkozott előttem” – írta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) nevét elírva, és így ténylegesen az ötvenes években működött Államvédelmi Hatósághoz (ÁVH) hasonlítva, részben módszereiben is.
A Gulyáságyú Média felhívta a figyelmet, hogy Bese Gergő a történteket tavaly augusztus 7-re dátumozza, miközben a volt NER-sztárpapot leleplező cikk 2024. szeptember 6-án jelent meg a Válasz Online-on. Lapunk is írt arról, hogy a volt fideszes papról, korábbi dunavecsei plébánosról 2024 szeptemberében került nyilvánosságra, hogy melegorgiákon vett részt és szerepelt is videókban, amelyeket nem mellesleg ő maga készített. Nem sokkal később a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, Bábel Balázs felfüggesztette papi szolgálata alól.
Bese Gergő évekig rajta volt a KDNP-s Nacsa Lőrinc fizetési listáján, korábban pedig még a Karmelita kolostort és az Orbán-kormány propagandáját terítő Megafon épületét is vele szenteltették fel, de fellépett az „LMBTQ-propaganda” ellen is.Melegorgiákra járt Bese Gergő, a NER kedvenc papja, azonnali hatállyal felfüggesztette a katolikus egyházA melegpartijai miatt bukó NER-kedvenc katolikus pap, Bese Gergő mindenkitől bocsánatot kér, de azt állítja, hogy rászedték
Mostani posztjában is utal kormánypárti kapcsolataira, meg arra, hogy szerint elbántak vele, meglehetősen misztikusan fogalmazva, de valamiféle visszavágást sejtetve: „Pió atya az égből kinyújtotta a kezét és megfogta az én kezem. Ezért sem tudnak legyőzni. Nem gondolták a hatalmasok, hogy nem csupán velem kell leszámolni, hanem az imádkozó emberek seregével és az égiekkel. Ebbe bele törik a bicskájuk. Imádkozzunk és legyünk türelemmel. Hamarosan eljön a mi időnk!”Semjén Zsolt nem érti, miért őt kérdezik a papok szexualitásáról, abban azonban biztos, hogy Nacsa Lőrinc nem prófétaA melegpartijai miatt bukó Bese Gergő egyengette Dunavecsén a gyermekbántalmazással feljelentett iskolaigazgató egyházi karrierjértSzájer József után Bese Gergő is visszatér