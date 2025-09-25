Bese Gergő: Az Alkotmányvédelmi Hivatalban a szemembe mondták, hogy az addigi papi életemnek vége

Orbán-kormány;katolikus egyház;üzenet;Alkotmányvédelmi Hivatal;felszólítás;Bese Gergő;

2025-09-25 15:11:00 CEST

A melegorgiájába bukó katolikus sztárpap állítása szerint tavaly nyáron a nemzetbiztonságiak választás elé állították, vagy öngyilkos lesz vagy emigrál. Két napja azért bátran posztolt Szent Pió atya ünnepén.

Meglehetősen furcsa Facebook-posztot fedezett fel a Gulyáságyú Média a fideszes, kormányzati körökben melegorgiás lebukásáig NER-sztárpapként kezelt Bese Gergő oldalán. Kedden, 2025. szeptember 23-án, szeptember 23-án ünnepeljük Szent Pió atya ünnepén közzétett posztban egyrészt arról írt, hogy a gyógyítóerejéről, csodatevéseiről híres szenthez hasonlítja önmagát, sorstársának tekinti, hiszen a XX, században élt Szent Piót is eltiltották a nyilvános misézéstől, akárcsak őt, és úgy érzi, hogy magához ölelte.

„Amikor 2024. augusztus 7-én, az AVH épületében (Alkotmányvédelmi Hivatal) a szemembe mondták, hogy a kormány kimondta rám a halálos ítéletet és az addigi papi/tanári életemnek vége, nagyon megrémültem. Különösen akkor, amikor felvázolták a lehetőségeimet: vagy önmagam fejezem be az életemet (!) vagy elhagyom az országot. Ennyi. Semmi más lehetőség nem kínálkozott előttem” – írta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) nevét elírva, és így ténylegesen az ötvenes években működött Államvédelmi Hatósághoz (ÁVH) hasonlítva, részben módszereiben is.

A Gulyáságyú Média felhívta a figyelmet, hogy Bese Gergő a történteket tavaly augusztus 7-re dátumozza, miközben a volt NER-sztárpapot leleplező cikk 2024. szeptember 6-án jelent meg a Válasz Online-on. Lapunk is írt arról, hogy a volt fideszes papról, korábbi dunavecsei plébánosról 2024 szeptemberében került nyilvánosságra, hogy melegorgiákon vett részt és szerepelt is videókban, amelyeket nem mellesleg ő maga készített. Nem sokkal később a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke, Bábel Balázs felfüggesztette papi szolgálata alól.

Bese Gergő évekig rajta volt a KDNP-s Nacsa Lőrinc fizetési listáján, korábban pedig még a Karmelita kolostort és az Orbán-kormány propagandáját terítő Megafon épületét is vele szenteltették fel, de fellépett az „LMBTQ-propaganda” ellen is.

Mostani posztjában is utal kormánypárti kapcsolataira, meg arra, hogy szerint elbántak vele, meglehetősen misztikusan fogalmazva, de valamiféle visszavágást sejtetve: „Pió atya az égből kinyújtotta a kezét és megfogta az én kezem. Ezért sem tudnak legyőzni. Nem gondolták a hatalmasok, hogy nem csupán velem kell leszámolni, hanem az imádkozó emberek seregével és az égiekkel. Ebbe bele törik a bicskájuk. Imádkozzunk és legyünk türelemmel. Hamarosan eljön a mi időnk!”