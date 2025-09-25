A Vulcan Shield Global leszögezte, nem importmunkások dolgoznak majd a békéscsabai gyárakban

Kína;beruházás;Békéscsaba;Szingapúr;

Nem külföldi importmunkások dolgoznak majd a 2033-ig létrehozni tervezett három békéscsabai gyárban – mondta a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén a szingapúri székhelyű Vulcan Shield Global (VSG) vállalat tengerentúli értékesítési igazgatója. David Kneale közölte, már idén elkezdődhet 20 emberrel a munka egy bérelt gyárban Békéscsabán.

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester kiemelte, igazi dinamikát tud majd adni Békéscsaba gazdasági fejlődésében a múlt pénteken bejelentett beruházás, de számos kérdést is felvet, ezért kérték meg a céget, hogy a csütörtöki közgyűlés nulladik napirendi pontjaként a képviselők kérdéseket tehessenek fel a VSG képviselőjének.

David Kneale a békéscsabai városházán elmondta, helyi embereket szeretnének alkalmazni a három gyárban, ezért is együttműködnek majd a helyi szakképzési centrumokkal. Minden projektbe legalább 10 tanulót „mindenképpen szeretnének” bevonni, számukra nemcsak munkát, hanem a „nemzetközi piacra való belépés lehetőségét” is megadják.

Lesznek szakképzett és szakképesítés nélküli dolgozóik is, lesznek olyan munkavállalóik, akiket elvisznek továbbképzésre a kínai központjukba, a folyamat elején pedig Kínából érkeznek majd kollégák betanítani a magyarországi dolgozókat.

Közölte, hogy vegyész-, textilipari és mechanikai ipari mérnököket keresnek, emellett gép- és raktárüzemeltetőket is fel fognak venni.

A tervek szerint – folytatta – alapítanak egy magyarországi bejegyzésű céget, ám ez még nem történt meg, a következő hetek feladata lesz. A gyárakat a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett állami tulajdonú ipari parkban, a Linamar Hungary Zrt. békéscsabai gyára mellett építik fel, de a Linamartól bérelnek egy kisebb üzemet, ahol még idén 20 emberrel tervezik elkezdeni a gyártást Kínából idehozott speciális szövetekkel.

A gyárak felépítéséhez körülbelül 200 építőmunkásra lesz szükség, az első üzemet 2026 közepére vagy 2027-re szeretnék megépíteni, a második fázist 2028-ig fejeznék be, a harmadik gyár 2033-ra jönne létre az elképzelések szerint.

David Kneale elmondta, a shanghaji üzemükhöz hasonlóan összesen 150 ezer négyzetméter alapterületű gyárakat terveznek, ahol egyedi termékeket gyártanak majd. Mivel az Egyesült Államok 50 százalékos vámot vetett ki a kínai termékekre, ezért fontos a cég számára az európai piacra való belépés – hangsúlyozta.

Kitért arra, hogy Békéscsabát a magyar kormány ajánlotta számukra megfelelő helyszínként, emellett együttműködnek a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) a beszállítók megtalálásában. Szeretnének helyi beszállítókkal együttműködni, de nem szükséges kizárólag helyiekre támaszkodniuk – jegyezte meg.

Kérdésre válaszolva közölte, logisztika szempontjából elsősorban a közúti közlekedést tervezik igénybe venni, ezért is választották helyszínnek az M44-es gyorsforgalmi úthoz közeli ipari parkot, de esetleg szóba jöhet a vasúti vagy a légi szállítás is.

A Vulcan Shield Global múlt pénteken jelentette be, hogy nagyszabású, 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít a Békés vármegyei megyeszékhelyen. Békéscsabán kivételes ellenállóképességű kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítanak majd elő, amelyeket az autóipar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más kulcsfontosságú ágazatok hasznosíthatnak. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót. A beruházást a magyar kormány 49 milliárd forinttal támogatja.