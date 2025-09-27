A mami szerint Orbán Viktor egy szent, ha ő nem lenne, migránsok lepnék el a lakását

politika;Fidesz;Magyarország;idősek;riport;fiatalok;meggyőződés;Tisza Párt;

2025-09-27 13:45:00 CEST

Az idősek többsége ragaszkodik a Fideszhez, a fiatalok kormányváltást akarnak. Családon belül még sincs vita, mivel az unokák meggyőzhetetlennek tartják más nézetet valló felmenőiket. Legalábbis ezt állítják a riportunkban megszólaló fiatalok.

– Nagybátyám azt mondta, hogy ő sorba állítaná a b.zikat, és mindet lelőné. Ő egyébként mindig a Fideszre szavaz. Agrárvállalkozó, jól megy neki, sok támogatást kap. A nagyszüleim is a mezőgazdaságból élnek, nekik is Orbán a minden, merthogy keresztény, és hogy számára a család a fontos, meg az, hogy az asszonyok gyerekeket szüljenek. A szüleim viszont nem fideszesek, apám azt mondta, hogy minden Fidesz-politikus minden szava hazugság. Az is hazugság, hogy ők keresztények. Nagyon ideges tőlük. De a családunkban sosincs politikai vita, a nagyanyám és a nagyapám úgyis meggyőzhetetlen.

Így beszélt egy, a pécsi művészeti szakgimnáziumba járó, 19 éves lány, amikor arról faggattam őt, hogy vannak-e viták a családjukban az eltérő politikai véleményű generációk között. Az elmúlt napokban ezzel a kérdéssel állítottam meg az utcán a negyven évesnél nem idősebb embereket Pécsen és több baranyai településen.

A csaknem félszáz riportalany közül csak egyetlen egy vallotta magát fideszesnek.

A kormánykritikusok nem titkolták, hogy felmenőik többsége feltétlen híve Orbán Viktornak. A magnóra rábeszélt mindenki, de a teljes nevét szinte senki sem vállalta, ebben nem annyira az játszott szerepet, hogy tartanak a hatalom bosszújától, mint inkább az, hogy nem akarták nyíltan nevetségessé tenni idősebb rokonaikat. Az egyik komlói boltban dolgozó, 22 éves Ágnes maga is nevetve idézte fel nagyanyja szavait:

– A mami szerint Orbán egy szent, ha ő nem lenne, már migránsok laknának a lakásában. Mondtam neki: mamikám, senki se akar ide migránsokat, nincs olyan marha politikus, aki akarna.

Dehogynem, a Gyurcsány behozná őket. Már nincs is Gyurcsány, mamikám! De van az a tiszás, és az se jobb.

Mami, honnan veszed ezt? És az nem zavar téged, hogy az Orbánék mindent ellopnak? Ugyan, kicsikém, mindenki lop, ha én ott lennék, én is lopnék, nem magamnak, mert nekem már nem kell semmi, neked lopnék, meg a többi unokámnak. Ez a normális, nem? Hát… ezeket mondta, amikor szóba hoztam neki, mi a bajom az Orbánnal.

A Pécsi Tudományegyetem általam megkérdezett hallgatói azt állították, hogy társaik között már nem igen akad fideszes. Ha mégis, akkor titkolja, mert az egyetemisták körében nem divat, sőt, égő a kormánypártiság. Szinte valamennyien megtapasztalták, hogy nyugdíjas hozzátartozóik viszont jellemzően Orbán-hívők.

Péter harmadikos az orvoskaron, a szegedi fiatalember nagyszülei azzal érvelnek Orbán mellett, hogy visszahozta a 13. havi nyugdíjat és a fiataloknak bevezette az adómentességet. De Péterre ez nem hat:

– Nem vagyok nyugdíjas, és mire végzek, már elmúlok 25, így nem érint engem az adókedvezmény – érvelt a leendő orvos. – Az viszont kellemetlen, hogy a kormány miatt megszűnt az Erasmus-program. De erről hiába beszélek a nagyszüleimnek, ők nem értik meg. Szerettem volna fél évig Görögországban tanulni, de lecsúsztam róla. A kormány behozta ugyan az Erasmus helyett a Pannónia ösztöndíjat, de annak rossz a híre, nálunk szerintem senki se veszi igénybe, meg se néztem, hová lehet vele menni.

Bence ugyancsak a pécsi orvosira jár:

– Itt, a karon azért se fideszes már senki, mert tudjuk, hogy a magyar egészségügy milyen helyzetben van – érvelt a családjával Fonyódon élő, másodikos hallgató. – Nekem személyesen is volt lehetőségem az összehasonlításra. Elsőre nem vettek fel, ezért egy évig műtőssegédként dolgoztam. Azt láttam, hogy az egészségügy filléres gondokkal küzd, emiatt műtéteket halasztanak el, meg azt láttam, hogy 60 beteg jut három nővérre.

A nyáron Münchenben voltam gyakorlaton, ott van elég nővér, jut pénz az eszközökre, nincs semmi feszültség, csak nyugalom. És van internet is

– szúrt oda azoknak a fideszeseknek, akik szerint Németországban nincs már internet.

Bence hiába győzködné efféle érvekkel Fideszhez hű nagyszüleit, ezért nem is teszi. Beszélgetésünket hallgatta a szintén másodikos István, s ő is reménytelennek ítéli a Fidesz-szavazó nagyszülei meggyőzését:

– Azt mondják, hogy ha Orbán nem lesz, akkor háború lesz. Elhiszik, amit hallanak a tévéből és a rádióból, mást nem kapcsolnak be, csak a kormánymédiát. Nekik Orbán jelenti a biztonságot.

A bölcsészkaron magyartanárnak készülő Bálintnak viszont – a saját szavaival élve – küldetéstudata van, ezért megpróbálja meggyőzni idősebb rokonait, ismerőseit, hogy szükség van a kormányváltásra.

– A szüleimet igazából nem is kell – kezdte a véméndi fiú –, náluk az a gond, hogy nem akarnak elmenni szavazni, mert nem bíznak egyik politikusban sem. Apám szerint egyik se jobb, ők csak a maguk érdekeit nézik. Erre azt mondom, hogy nem szabad feladni, hátha a következő kormány nem ilyen lesz, ha meg mégis, akkor azt is el kell zavarni. Apám legyint, hogy fiatal vagyok, azok meg mind idealisták és lázadók. Az idősebbek viszont főleg azért Fidesz-pártiak, mert nem képesek a hírekből kiszűrni a hazugságot. Én már a „Z” generációhoz, vagy a „hópihe-generációhoz” tartozom, mi digitális bennszülöttek vagyunk, akik a neten kontrollálni tudják egy hír igazságtartalmát. Erre tanítom a Kossuth-rádióhoz láncolt idősebbeket, de bevallom, hogy az esélytelenek nyugalmával teszem, mert azt érzem, hogy beszélhetek nekik arról, hogy a kormánypolitikusok pofátlanul hazudnak és lopnak, homofóbok, védik a hozzájuk kötődő pedofil bűnözőket, szóval, hiába beszélek erről, ők eldöntötték, hogy nekik ez a rendszer a jó.

Bálint volt a kérdezett egyetemisták között az egyetlen, akinek saját állítása szerint missziós tudata volt, a nem egyetemisták között pedig egyet se találtam: ők mind belenyugodtak abba, hogy idős rokonok politikai felvilágosítása részükről reménytelen. Az egyik szigetvári hipermarketben vásárló Riki lemondón legyintett:

– Mindenki arra szavaz, akire akar, ebbe én nem folyok bele – sóhajtotta a feleségével és két kicsi gyermekével Bolhó községben élő 28 esztendős kőműves, akit az elmúlt hat évben betonvas-szerelőként alkalmaztak Ausztriában. – Mostanra azok a falusi fiatalok, akik eljárnak valahová dolgozni, kiszerettek a Fideszből, és a Tiszát akarják, de az öregek nem.

– Ha maga valóban kormányváltást szeretne, akkor nem akarja meggyőzni idősebb rokonait, ismerőseit ugyanerről?

– Nem lehet, értse meg! Ők ugye, az ukránoktól félnek és az oroszokkal vannak. Mondom nekik: mit élveztek az oroszokban, azt, hogy megtámadták és szarrá lövik Ukrajnát, ölik a civileket, a gyerekeket?! Ti nekik drukkoltok?! Azt mondják, hogy Orbán megmondta, az ukránok rossz emberek.

És ha valaki ebben hisz, akkor azt nem lehet meggyőzni másról.

Gergő az apjától átvett fűrészes vállalkozásból él Szigetváron. A 26 éves, nőtlen férfi épp konditerembe indult két barátjával, amikor megállítottam.

– Az öregek még mindig Orbán mellett állnak – vélte Gergő, saját családi tapasztalatai alapján –, de abban már változtak, hogy legalább nem akarnak minket meggyőzni az ő igazukról, mert azt ők is tudják, hogy sok a lopás meg nagy az infláció.

A csakis romák lakta Alsószentmárton eddig masszív Fidesz-bázis volt, az egyik Pécsi autóalkatrész gyárba ingázó Dániel szerint azonban változóban van ez a kép:

– Én 250 ezret kapok kézhez, ha bevállalok három szombati műszakot, akkor 300-at – avatott be pénzügyi helyzetébe a napszámos feleségével egy fiút nevelő, 34 éves férfi. – Mire elég ez? Mi a jó ebben a rendszerben? Akinek itt állandó munkája van, az mind ez kérdezi. És mindenki változást akar. De a nyugdíjasok nem, pedig a falunkban a legtöbb még 100 ezret se kap. A legszegényebbek ragaszkodnak a Fideszhez a 13. havi miatt, meg hogy kapnak még karácsony előtt 10 ezer forint nyugdíj-jutalmat, vagy mit tudom én minek is hívják. És akkor hálásak, mondhat nekik bárki bármit, hogy ez semmire se elég, nekik Orbán az isten. Pedig tudják ám, hogy ez a kormány ellop mindent, mert bár csak a híradót nézik, meg a Dankót hallgatják, és az nem beszél róla, de azért akkor is hallanak erről a fiatalabb rokonoktól. Gyakran én is mondom nekik, de elengedik a fülük mellett, nem akarnak erről hallani.

Róbert eldöntötte, hogy a Tiszára szavaz jövőre. Az egyik agrárcégnél dolgozó, középkorú beremendi férfi ki nem állja Magyar Pétert, hasonlóan van ezzel párja, Katalin is, mégis rá szavaznak, mert így látnak arra esélyt, hogy „megszabaduljon Orbán bandájától” az ország. A férfi sokszor szembesül idősebb ismerősei kormányt dicsérő véleményével, ám ő se bocsátkozik vitába velük. Passzivitását ekképp indokolja:

– Hányok a Fidesz hazugságaitól és a mérhetetlen korrupciótól. Jó lenne, ha eltakarodna Orbán, ám akkora csődtömeget hagy majd maga után, hogy félek, abba belebukik az új kormány, az ország meg belepusztul.

Ráadásul Orbán beígért jövőre újabb pénzeket, kedvezményeket, ezért a Tisza kénytelen lesz még erre is ráígérni, amitől tovább nő az államadósság, és felgyorsul az infláció. Hát ezért nem ösztönzöm idős rokonaimat arra, hogy szavazzanak a Tiszára. Ha bedől az ország, akkor azt mondják majd nekem, hogy: na, Robikám, ezt akartad? Néha azt gondolom, hagyni kellene, hadd szakadjon rá az ország az Orbánra. Derüljön ki az igazság. Bár ő akkor is előszedi majd a bevált receptet, hogy mindenről Brüsszel, Ukrajna, Soros és a libernyákok tehetnek. Aki elhitte ezt eddig, az – történjen bármi – hisz neki ezután is.