2025-09-27 17:08:00 CEST

Lázár János minisztériuma is reagált az ukrán légtérsértésre

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt közölte, hogy „valószínűleg magyar drónok” sértették meg az ukrán légteret. Szijjártó Péter és a honvédelmi tárca után az Építési és Közlekedési Minisztérium is reagált az ügyre, hozzájuk sem érkezett bejelentés a Magyarország felől érkező drónról.