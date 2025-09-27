Lázár János minisztériuma is reagált az ukrán légtérsértésre

„Az Építési és Közlekedési Minisztérium légiközlekedési hatóságához nem érkezett bejelentés polgári pilóta nélküli légijárművel kapcsolatban esetleges légiközlekedési szabály megsértéséről a jelzett időszakban a jelzett területen, ami okot adna közigazgatási hatósági eljárás megindításra” – ezt válaszolta a Telexnek az ÉKM, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki bejegyzésében arról írt, hogy „valószínűleg magyar drónok” sértették meg az ukrán légteret.
A lap azután érdeklődött Lázár János tárcájánál, hogy az ukrán hadsereg közzétett a Facebookon egy beszámolót, amelyben térképen mutatják be, merre repült az az idegen drón, amely megsértette Ukrajna légterét, és amelyről azt gyanítják, hogy magyar drón volt.
Mint előzőleg beszámoltunk róla, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a hadsereg több esetben észlelte, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Az ukrán elnök utasításba adta, hogy mindegyik ilyen esetről részletes dokumentáció készüljön. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre reagálva azt írta, hogy szerinte Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát".
Az ügyben a Honvédelmi Minisztérium is kiadott egy közleményt, amely szerint nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a Népszavának arról beszélt, hogy nem látná értelmét egy ilyen drónos felderítő akciónak, inkább politikai nyomásgyakorlás állhat a hátterében.