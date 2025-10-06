Kövér László házelnöknek ki kell tűznie a vita időpontját, de csaknem egy hónapig is elhúzhatja azt.
A kormánypárt távollétével demonstrálta, mennyire foglalkoztatja a globális felmelegedés.
Kedden és szerdán folytatja eddigi tavaszi ülésszakának leghosszabb ülését az Országgyűlés. A képviselők egyebek mellett vitát indítanak az Uber betilthatóságáról is.
Puhulni látszik a Fidesz, legalábbis egyelőre. Nemzeti konzultáció helyett, vagy az előtt parlamenti vitanapot kezdeményeznek a migrációról és a kötelező betelepítési kvótáról. Ezt Kósa Lajos frakcióvezető jelentette be tegnap Lillafüreden, ahol az új politikai évadra készültek a kormánypártok. A terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos alkotmánymódosítási tervről a politikus csupán annyit mondott, pártja számára "az emberek biztonsága nem alkukérdés". A frakcióvezető, akár a napokban Orbán Viktor egy kötelező kvótáról szóló nem nyilvános háttér- megállapodással riogatott, Angela Merkel viszont közölte, ilyesmiről csak önkéntes alapon lehet szó.
Az LMP szerint az állami tulajdonban levő termőföldek magántulajdonba adásáról szóló parlamenti vitanap nem pusztán a vidéki megélhetésről, az agráriumról, hanem egyúttal a magyar társadalomról és a magyarság jövőjéről is szól.
Nemzeti konzultációs központot állítana fel Rogán Antal. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető leendő miniszter, akinek személyére hivatalosan még nem is tehetett javaslatot Orbán Viktor, az M1-nek tegnap a központ felállítását azzal indokolta, az elmúlt öt évben a legfontosabb ügyekben akkor tudtak jó döntést hozni, ha előtte megkérdezték az embereket.
Míg sem a szerb, sem pedig a magyar fél nem hajlandó tárgyalni a koszovói vezetéssel a koszovói menekültekről, addig a magyar képviselők önmagukkal előszeretettel vitáznak. Budapesten parlamenti vitanapot tartottak, ahol megtudhattuk, hogy a kormányoldal szerint a menekültek betegségeket terjesztenek, emellett csalók, garázdák és potenciális terroristák, akiket haladéktalanul ki kell zárni Európából. A demokratikus ellenzék szerint a kormány szakmai javaslatok kidolgozása helyett csúsztat és félremagyaráz.
Országvédelmi akciótervről, országfejlesztési koncepcióról, egységes családtámogatási tervről is döntenek ma estétől péntek délig a kormánypárti frakciók. Rogán Antal szerint azért van szükség országvédelemre, mert "amikor ma Magyarországot külső támadások érik", a kormány és a parlament némileg védtelen ezekkel szemben. A mezőkövesdi zárt tanácskozáson szó lesz az oktatás átalakításáról, a banki elszámoltatásokról, a reklámadóról, ezzel kapcsolatban pedig az RTL ügyéről. Az MSZP képviselőcsoportja holnap és pénteken Veszprémben ülésezik és az ellenzéki képviselők a kampány jegyében több fórumot is tartanak.
Parlamenti vitanapot kezdeményez a Fidesz a bevándorlás- és a menekültkérdésről – közölte Rogán Antal az M1 Az este című műsorában, hétfőn. A kormánypárt frakcióvezetője kijelentette, hogy a magyar politikai élet szereplőinek világossá kell tenniük a véleményüket az ügyben. "Bizonyos körben érdemes megkérdezni egyébként az embereket is"- tette hozzá. Rogán szerint Magyarországnak – már csak a megelőzés miatt is – "minimum" az ausztriai példát kell követnie, ahol szigorításokat vezethetnek be menekültügyben. Rogán korábban jogszabály-módosításokról beszélt, míg Kósa Lajos a kormánypárt ügyvezető alelnöke a menekültügyi eljárások néhány naposra való lerövidítésének ötletét fogalmazta meg.
Tartson a parlament vitanapot a gyermekszegénység felszámolásának lehetséges módjairól! Ha ugyanis Magyarország valóban fejlődne, mint ahogy azt a Fidesz megpróbálja elhitetni, nem kellene egyre több gyereknek ingyenkonyhákon ennie, a szülők ki tudnák fizetni a tankönyveket, és a családok a nyári táboroztatást is meg tudnák oldani saját zsebből. Az, hogy egyre több gyerek szorul állami segítségre, arról árulkodik, hogy Magyarországon úgy terjed a szegénység, mint a pestis - olvasható az MSZP közleményében.