„Miközben az intézetekben élő gyerekek minden szempontból kiszolgáltatottak, még arról sincs megbízható tudásunk, mi történik velük”

Fidesz;elemzés;gyermekvédelem;tüntetés;megtorlás;kegyelmi botrány;Polgári Ellenállás;

2025-10-07 05:50:00 CEST

Ágh Attila politológus a kormánypárt részéről csak kapkodást lát a gyermekvédelemben. Horn Gábor politikai elemző szerint a kegyelmi ügy és napjaink botránya egyaránt rendszerhibát jelez. Vannak azonban különbségek is.

A Polgári Ellenállás vasárnapi Kossuth téri tüntetésén megjelent nagy tömeg azt is értésre adta, hogy a gyermekvédelem változatlanul politikai téttel bíró kérdés Magyarországon. Ágh Attila politológus úgy véli, a kegyelmi ügy után még nagyobb robbanást váltott ki a társadalomban, hogy kiderült, milyen elhanyagolt helyzetben vannak a gyermekvédelmi intézmények. A Fidesz ebben a tekintetben képtelen volt válságot kezelni, ellenkezőleg: kontraproduktívnak mutatkozott. A kormánypárt – Orbán Viktor egyik kedvenc szófordulatát kölcsönözve – sorra rúgja az öngólokat.

A gyermekvédelmi ügyek mély hatással vannak az emberekre, ami ki fog tartani a jövő évi parlamenti választásig

– állította Ágh Attila. Most már egyre inkább a társadalom egésze információkat nyer arról, mi zajlik ebben a szférában, valamint arról is, hogy a kormány mennyire tehetetlenül és érdektelenül viselkedik. Ez nagyon erős kritika a kormánnyal szemben, amely mellett más kurrens ügyek eltörpülnek.

A politológus közlése szerint Magyar Péter jól tette, hogy közvetlenül nem „folyt bele” az újabb gyermekvédelmi botrányba. Ennek az ügynek nélküle is erős „belső áramlása” van, míg a Fidesz számára nem adott közvetlen támadási felületet. A Demokratikus Koalíció volt az, amely Semjén Zsoltot támadva nagyon erősen beleállt ebbe az ügybe. Más kérdésekben viszont a DK nem lépett előre, a pártot vezető Dobrev Klára téved, ha azt hiszi, hogy a jó választási szerepléshez a gyermekvédelem elég egyetlen vezető témának. A DK ezzel nem tud érdemben javítani a versenyképességen – jelentette ki.

A gazdasági válság kezelésében a kormány jól bejáratott technikákat alkalmaz (a gondokért a külső körülményeket okolja, a választás előtt osztogatásba kezd és „boldog jövőt” ígér), míg a gyerekek bántalmazása körül kialakult botrányban a Fidesz összevissza kapkod, a saját hátrányát növeli, nap mint nap vereséget szenved – fogalmazott Ágh Attila.

A mostani gyermekvédelmi botrány Horn Gábor politikai elemző, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint annyiban mindenképpen különbözik a tavalyi kegyelmi ügytől, hogy akkor a Fidesz nagyon elrontotta a kommunikációt, napokig meg se szólalt. Mintha a kormánypárt tanult volna abból, hogy akkor tragikusan rosszul kezelte, pontosabban kezeletlenül hagyta a helyzetet. Novák Katalin államfő és Varga Judit volt igazságügyi miniszter félreállítása nem adott magyarázatot arra, hogy miért történt, ami történt. Erre mindenképpen szükség lett volna a magyar társadalom megnyugtatásához.

Ezúttal a Fidesz azonnal ellentámadásba ment át, méghozzá elképesztő intenzitással és energiával, Orbán Viktor miniszterelnök részvételével

– mondta Horn Gábor. Azért is különbözik a két eset, mert a mostani gyermekvédelmi botrányban még azt se tudjuk, hogy mi történt. Ráadásul több ügy van, amelyekről a legkülönbözőbb információk keringenek, ezek gyakran összemosódnak. Nem látni, hogy meddig nyúlnak a szálak, hol tart a felderítés.

Különbség az is – folytatta a politikai elemző –, hogy a kegyelmi ügyben a régi ellenzéki pártok nem követtek el hibát, legfeljebb csak nem aknázták ki a politikai lehetőséget, ahogyan azt Magyar Péter és a Tisza Párt megtette. A mostani botránynak az ellenzék, konkrétan a Demokratikus Koalíció is szereplőjévé vált azzal, hogy súlyos, de semmilyen módon nem bizonyított váddal állt elő a parlamentben, amikor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest hírbe hozta.

Így viszont a Fidesz kapott lehetőséget arra, hogy elterelje a témát, és ne arról beszéljen, milyen áldatlan állapotok uralkodnak a gyermekvédelemben

– állapította meg Horn Gábor. A Fidesz – tette hozzá – olyan összeesküvés-elméletet tákolt össze, aminek szintén nincs semmi alapja. Először az angol titkosszolgálatot próbálta belekeverni az ügybe, aztán már az ukránt is.

Megjelent egy nagyon durva, félelmet és fenyegetést keltő kifejezés is a fideszes kommunikációban: a megtorlás. Mintha a Fidesz nem érzékelné a különbséget az igazságszolgáltatás és a megtorlás között, pedig arra, hogy a kettő távolról sem ugyanaz, október 6-a, az aradi vértanúk napja környékén talán szükségtelen felhívni a figyelmet.

Horn Gábor szerint a legfontosabb az, hogy a kegyelmi ügy és napjaink gyermekvédelmi botránya egyaránt rendszerhibát jelez. A kegyelmi ügy annak a bizonyítéka, hogy a Fideszben az informális hatalomgyakorlás erőteljesebb a formális hatalomgyakorlásnál, még az igazságügyi miniszter és a köztársasági elnök feje fölött is át lehet nyúlni. A mostani eset azt tanúsítja, hogy egyszerűen nem működik a kormány.

Miközben az intézetekben élő gyerekek minden szempontból kiszolgáltatottak, még arról sincs megbízható tudásunk, mi történik velük. A helyzeten a kormány képtelen úrrá lenni.

Ugyanakkor Horn Gábor nem gondolja, hogy a gyermekvédelem ügyén fog múlni a 2026-os parlamenti választás. Az, ami jelenleg folyik a közéletben, mindenképp tovább rombolja a közállapotokat, de nem vezet az erőviszonyok jelentős átrendeződéséhez: politikai szempontból csak a két nagy tábor törzsbázisának megerősítését, aktivitásának fokozását szolgálja.