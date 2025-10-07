Több mint 60 ezer aláírással kéri az aHang, hogy az EBESZ teljes körű megfigyelő missziót küldjön a 2026-os magyarországi parlamenti választásra is

megfigyelés;EBESZ;aláírások;teljes körű;aHang;választás 2026;

2025-10-07 19:42:00 CEST

A civil szervezet Varsóban adta át petícióját, hangsúlyozva, hogy Magyarországon az elmúlt 15 év legkiélezettebb választási küzdelme várható.

Több mint 60 ezer aláírást adott át az aHang kedden Varsóban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagállamait képviselőknek, hogy 2022 után 2026-ban is teljes körű nemzetközi választási megfigyelő misszió legyen Magyarországon – derült ki az aHang lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. A civil szervezet még nyáron indított petíciót, amelyben arra kérik az EBESZ-tagállamokat, hogy amennyiben az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, az ODIHR teljes körű választási megfigyelő misszió indítását javasolja Magyarországra, támogassák azt. A kezdeményezéshez kedd estig 61 ezernél is többen csatlakoztak.

Az ODIHR hétfőn Varsóban kezdődött éves konferenciájának keddi ülésnapján tárgyalták a tagállamok képviselői és a civil szektor tagjai a választások témakörét. Az aHang részéről Tóth Enikő, a szervezet kampányfőnöke felszólalásában kiemelte, hogy az elmúlt 15 év legkiélezettebb választási küzdelme várható. – Egy erős kihívója akadt az EBESZ által szakmai alapon bírált választási helyzetet kialakító kormánynak. Bármi is lesz a választások eredménye, elengedhetetlen, hogy tudjuk, miért úgy történt – hívta fel a figyelmet.

A kampányigazgató emlékeztetett, hogy a 2022-es teljes körű EBESZ-választási misszió jelentése egyértelműen kimutatta a versenyfeltételek súlyos egyenlőtlenségeit, azt, hogy eltűnt a határ a kormányzati kommunikáció és a Fidesz kampány közötti a közmédia elfogult Orbán Viktor pártja mellett, a választási szabályoknak pedig vannak olyan elemei, amelyek aránytalan előnyhöz juttatják a hivatalban lévőket. – A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választások megfigyelései szintén arra mutattak rá, hogy a helyzet nem javult, sőt több területen romlott: tovább nőtt a politikai propaganda intenzitása, miközben a független és kritikus sajtó szerepe tovább gyengült. A 2026-os választások előtt a kormány olyan, egymással összehangolt stratégiát épített ki, amely egyszerre növeli saját mozgósító kapacitását, szűkíti az ellenzéki és civil mozgásteret, valamint jogi és kommunikációs eszközökkel is előnyhöz juttatja a kormánypártot – hangsúlyozta Tóth Enikő.

Az is elhangzott, hogy az említett folyamatok veszélyeztetik a politikai pluralizmust, az esélyegyenlőséget és a választói akarat tiszta kifejeződését Magyarországon. Az eseményen minden tagállami képviselőnek átadták a petíciót, illetve annak a közvélemény-kutatásnak (21 Kutatóközpont) az eredményeit, amely szerint a magyar emberek közel 70 százaléka szeretné, ha jövőre lennének nemzetközi választási megfigyelők Magyarországon. A konferenciát követően több tagállami képviselő is kifejtette, hogy támogatják az aHang küzdelmét ebben, szerintük is fontos, hogy fény derüljön mindenről a jövő évi választások kapcsán.