Több mint 60 ezer aláírással kéri az aHang, hogy az EBESZ teljes körű megfigyelő missziót küldjön a 2026-os magyarországi parlamenti választásra is

Több mint 60 ezer aláírást adott át az aHang kedden Varsóban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagállamait képviselőknek, hogy 2022 után 2026-ban is teljes körű nemzetközi választási megfigyelő misszió legyen Magyarországon – derült ki az aHang lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. A civil szervezet még nyáron indított petíciót, amelyben arra kérik az EBESZ-tagállamokat, hogy amennyiben az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, az ODIHR teljes körű választási megfigyelő misszió indítását javasolja Magyarországra, támogassák azt. A kezdeményezéshez kedd estig 61 ezernél is többen csatlakoztak.
Az ODIHR hétfőn Varsóban kezdődött éves konferenciájának keddi ülésnapján tárgyalták a tagállamok képviselői és a civil szektor tagjai a választások témakörét. Az aHang részéről Tóth Enikő, a szervezet kampányfőnöke felszólalásában kiemelte, hogy az elmúlt 15 év legkiélezettebb választási küzdelme várható. – Egy erős kihívója akadt az EBESZ által szakmai alapon bírált választási helyzetet kialakító kormánynak. Bármi is lesz a választások eredménye, elengedhetetlen, hogy tudjuk, miért úgy történt – hívta fel a figyelmet.
A kampányigazgató emlékeztetett, hogy a 2022-es teljes körű EBESZ-választási misszió jelentése egyértelműen kimutatta a versenyfeltételek súlyos egyenlőtlenségeit, azt, hogy eltűnt a határ a kormányzati kommunikáció és a Fidesz kampány közötti a közmédia elfogult Orbán Viktor pártja mellett, a választási szabályoknak pedig vannak olyan elemei, amelyek aránytalan előnyhöz juttatják a hivatalban lévőket. – A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választások megfigyelései szintén arra mutattak rá, hogy a helyzet nem javult, sőt több területen romlott: tovább nőtt a politikai propaganda intenzitása, miközben a független és kritikus sajtó szerepe tovább gyengült. A 2026-os választások előtt a kormány olyan, egymással összehangolt stratégiát épített ki, amely egyszerre növeli saját mozgósító kapacitását, szűkíti az ellenzéki és civil mozgásteret, valamint jogi és kommunikációs eszközökkel is előnyhöz juttatja a kormánypártot – hangsúlyozta Tóth Enikő.
Az is elhangzott, hogy az említett folyamatok veszélyeztetik a politikai pluralizmust, az esélyegyenlőséget és a választói akarat tiszta kifejeződését Magyarországon. Az eseményen minden tagállami képviselőnek átadták a petíciót, illetve annak a közvélemény-kutatásnak (21 Kutatóközpont) az eredményeit, amely szerint a magyar emberek közel 70 százaléka szeretné, ha jövőre lennének nemzetközi választási megfigyelők Magyarországon. A konferenciát követően több tagállami képviselő is kifejtette, hogy támogatják az aHang küzdelmét ebben, szerintük is fontos, hogy fény derüljön mindenről a jövő évi választások kapcsán.