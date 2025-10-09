„Az apokalipszis mestere” – Az egész világ méltatja Krasznahorkai Lászlót

méltatás;irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;2025;

Az AP News úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László – a magyar irodalom egyik legnagyobb élő írója, akinek munkái a világ végének lassú, meditatív leírásai – egyszerre kozmikusak és emberiek.

Olyan életművet hozott létre, amely önmagában is a kortárs irodalom egyik legjelentősebb teljesítménye – hangzik a Le Monde azután, hogy kiderült, 2025-ben a Sátántangó és A báró Wenckheim hazatér írója, Krasznahorkai László kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. A díj odaítélése ugyanakkor – a 2019-ben szintén elismert lengyel Olga Tokarczuk után – Kelet-Európa prózairodalmának élő erejéről és megújuló dinamizmusáról is tanúskodik. – Az AP News úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László – a magyar irodalom egyik legnagyobb élő írója, akinek munkái a világ végének lassú, meditatív leírásai – egyszerre kozmikusak és emberiek. – A The Guardian kiemelte: – Krasznahorkai László prózája a lassúság erkölcsét képviseli – olvasása szellemi beavatás.

Krasznahorkai László, akit az apokalipszis mesterének tartanak 1954-ben született Gyulán. 1977 és 1982 között a Gondolat Könyvkiadó dokumentátora volt, 1982-től pedig írásaival foglalkozik. Első megjelent műve, a Tebenned hittem című elbeszélés, amely a Mozgó Világban jelent meg. Első regényét, a Sátántangót 1985-ben adták ki, és azonnal a kortárs magyar próza egyik mérföldkövévé vált. A regényből Tarr Béla 1994-ben készített hét és fél órás filmadaptációt, amelyet a nemzetközi filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotásaként tartanak számon.

Az elmúlt évtizedekben Krasznahorkai László számos külföldi elismerésben részesült. 2015-ben elnyerte a Man Booker Nemzetközi Díjat is, amelyet már akkoriban a teljes életművéért ítéltek oda. Marina Warner, az adott év zsűrijének elnöke úgy nyilatkozott, hogy Krasznahorkai – víziókkal teli író, rendkívüli intenzitással és hangterjedelemmel, aki a jelenkori lét szövetét ragadja meg olyan jelenetekben, amelyek rémisztőek, különösek, szörnyen komikusak és gyakran megrendítően szépek. – írja a The New York Times.