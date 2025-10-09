Krasznahorkai Lászlóval és Kertész Imrével már két Nobel-díjasa is van a Magvető Kiadónak.
Az AP News úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László – a magyar irodalom egyik legnagyobb élő írója, akinek munkái a világ végének lassú, meditatív leírásai – egyszerre kozmikusak és emberiek.
Doros Judit, a Népszava belföld rovatának a munkatársa, lapunk kelet-magyarországi tudósítója kapta a 2025-ben huszadik alkalommal átadott a Fejtő Ferenc-díjat. Hargitai Miklós laudációja.
Kazinczy Ferenc, Osvát Ernő vagy Réz Pál formátumú „literary man” csak ritkán születik. E nélkülözhetetlen szerep megtestesítője volt Morcsányi Géza.
Az Olaszország Fivérei elnökét tartják a szeptemberi választások legfőbb esélyesének.
A kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotójaként méltatta a német sajtó Esterházy Pétert. Csaknem valamennyi jelentős lap és egyéb sajtóorgánum rövidebb-hosszabb nekrológgal emlékezett meg a múlt csütörtökön elhunyt Kossuth- és Herder-díjas íróról, kiemelve, hogy az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre és Nádas Péter mellett a legnagyobb kortárs szerzők között tartják számon, és a magyar irodalom posztmodern nemzedékébe sorolják.