Esterházy vonzó "irodalmi labirintust" teremtett

A kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotójaként méltatta a német sajtó Esterházy Pétert. Csaknem valamennyi jelentős lap és egyéb sajtóorgánum rövidebb-hosszabb nekrológgal emlékezett meg a múlt csütörtökön elhunyt Kossuth- és Herder-díjas íróról, kiemelve, hogy az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre és Nádas Péter mellett a legnagyobb kortárs szerzők között tartják számon, és a magyar irodalom posztmodern nemzedékébe sorolják.