Krasznahorkai Lászlóval és Kertész Imrével már két Nobel-díjasa is van a Magvető Kiadónak.
Lakatos István író-grafikus gyerekeknek szóló rémtörténetei egyszerre borzongatnak és nevettetnek, miközben sokat elárulnak az emberi lélekről. Az alkotó a Lencsilány című mesekönyvével szerzett magának hírnevet, melynek címszereplője még Edgar Allen Poe-val is találkozik. Ezt követte a Dobozváros, melyben egy fiú egy öregemberrel indul útnak, hogy meglelje az elrabolt szüleit, majd az Emma- és Tesla-történetek, melyek főhősei nem kisebbre vállalkoznak, mint hogy megmentsenek egy várost, majd az egész világot.
A járcájton - Kertész Imre halálának egy éves évfordulóján - Szegő János irodalmár vezetésével városi sétán vettek részt tisztelői. A hetedik és nyolcadik kerületi állomások után a Bartók Béla úton előadásokkal és felolvasásokkal tisztelegtek az örökség előtt, melyről kiderült, hogy a könnyedség és a nevetés is beletartozik.
Morcsányi Géza az új magyar filmsztár – adta hírül egy internetes portál azután, hogy Arany Medvét kapott Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje, melyben az ismert könyvszakember és színházi dramaturg a főszerepet játszotta Borbély Alexandra mellett. A Magvető Kiadó volt igazgatója élete nagy élményének mondja a filmezést, de továbbra is a színházat és a kiadót tekinti munkája színhelyének.
Úr volt rajtam a vágy címmel a Magvető adta ki Csáth Géza író naplófeljegyzéseiből és visszaemlékezéseiből összeállított pontos, sok lábjegyzettel ellátott kötetét. Az 1906 és 1914 közötti évek előbb egy félénk, görcsös fiatalt ábrázolnak, aki tele van tervekkel, és akinek sorsa a törvényszerű elbukás – a válogatás nélküli szex, a hipochondria, a narkotikumok, az öngyűlölet által.
Hétfőn kerül a boltokba Centauri második regénye, a Jákob botja. A Magvető Kiadó szerzőjének első regénye, Jégvágó címmel három éve jelent meg.
A napokban jelent meg a Magvető gondozásában Esterházy Péter író és Szüts Miklós festőművész A bűnös című közös kötete, amely máris vezeti az Írók Boltja toplistáját. A súlyos betegséggel küzdő író a konyves.blog. hu-nak adott interjúban vall állapotáról, arról az útról, amely előtte áll.
Sodor. Ha csak egyetlen szót lenne szabad leírnom Spiró György legújabb könyvéről bizony ez lenne az. Sodor, végig, nem csak a bonyolult és kaotikus orosz történelem legbonyolultabb és legkaotikusabb korszakán, nem csak a cári és lenini és sztálini éveken, nem csak Gorkij életén és az őt körülvevő számtalan ismert és ismeretlen figurák garmadáján, de de az emberi érzéseken. Sodor, keresztül az éveken, melyek vérrel is gyilkossággal vannak átitatva.
Szilasi László író, irodalomtörténész kapta az idei Mészöly Miklós-díjat, amelyet a névadó születésének 94. évfordulóján adtak át Szekszárdon. A Mészöly Miklós Egyesület az író A harmadik híd című, 2014-ben a Magvető Kiadónál megjelent regényéért ítélte oda az elismerést, amelyet Szörényi László irodalomtörténész, az egyesület elnöke adott át a tolnai megyeszékhelyen, a Művészetek Házában rendezett emléknapon.
Kun Árpád Boldog Észak című műve kapta az idei Aegon Művészeti Díjat, főszereplője könnyen összetéveszthető, de nem azonos a szerzővel.
Végül csak megkegyelmezett a szeszélyes időjárás a XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak. A pénteki esős nap után szombaton már nem esett, vasárnap pedig remek napos idő várta a könyvek iránt érdeklődőket. A látogatók kíváncsiságára nem lehet most sem panaszkodni. Becslések szerint a könyvfesztivál látogatottsága elérte a tavalyit, vagyis a három nap alatt megközelítőleg hatvan ezren látogattak el idén is a Millenárisra.
Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő, író, drámaíró, fordító ma ünnepli hatvanadik születésnapját. A Magvető Kiadó tegnap születésnapi estet szervezett az ünnepeltnek a Petőfi Irodalmi Múzeumban és egy meglepetés kötettel is készültek. Összeállításunkban a Parti Nagyot köszöntő pályatársakat, barátokat idézzük.