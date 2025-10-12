Jászfényszarun az 1990 óta hivatalban lévő polgármester mondott le nemrég.
A kizárólag elektromos autók alkatrészeit gyártó új Thyssenkrupp-üzem 23 milliárdos beruházásához a magyar állam 4,6 milliárd forintos támogatást ad.
Az asszony csak pihenni ült egy padra bevásárlás után. Kevésen múlt, hogy egyáltalán felébredt.
Az áldozat a helyszínen meghalt, három utastársa megsérült a zsámboki tragédiában.
Csempészett cigarettát, vágott dohányt és pirotechnikai eszközöket találtak a pénzügyőrök Jászfényszarun, egy lakóházban végzett jövedéki ellenőrzés során - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) észak-alföldi regionális főigazgatóságának sajtóreferense .
Öten sérültek meg abban a frontális ütközésben, amely kedden késő délután történt Jászfényszarun - közölte a katasztrófavédelem.