Ágy alól került elő a csempészcigaretta

Csempészett cigarettát, vágott dohányt és pirotechnikai eszközöket találtak a pénzügyőrök Jászfényszarun, egy lakóházban végzett jövedéki ellenőrzés során - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) észak-alföldi regionális főigazgatóságának sajtóreferense .