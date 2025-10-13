Mesének álcázott propagandát csúsztatott át a NER a Facebook szűrőjén

Fidesz;Facebook;Kovács István;kormánypropaganda;megafon;Tisza Párt;Apáti Bence;

2025-10-13 15:59:00 CEST

„Tisza-partra költözés esetén” kisemmizett állatok történetét ismerheti meg kéretlenül a nagyvilág.

Állatmesének álcázott kampányszlogenekkel támad az Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM), és egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült is kijátszani a Facebook politikai hirdetésekről szóló, egy hete életbe léptetett tilalmát - számolt be róla a 24.hu.

Az átláthatatlan forrásból működő propagandaszervezet - amelyet Apáti Bence nemrég eladott a főnökének, a Megafont tulajdonló Kovács Istvánnak - egy olyan történettel állt elő, mely szerint az állatok pórul járnak, kisemmizik őket, ha „a Tisza-partra költöznek”.

Október 6-a óta elviekben nem lehet politikai reklámokat elhelyezni a Facebookon, a jelek szerint azonban a NER gyorsan megtalálta a módját, hogy így is bombázhassa a Facebook felhasználóit a Tisza Párt elleni propagandaanyagaival. A téma természetesen azzal a váddal kapcsolatos, amelyet a Fidesz egy erősen megkérdőjelezhető hitelességű, névtelen Index-cikk nyomán indított el, amely egy aláírás és egy pecsét nélküli kétoldalas szövegre hivatkozva azt állította, hogy az ellenzéki párt kormányra kerülése esetén adót emelne.

A 24.hu felidézi, hogy a NEM finanszírozása továbbra sem tisztázott, miközben szemmel láthatóan rengeteg pénzük van, júliustól októberig 362 millió forintot szórtak el csak a Facebookon. A nem tisztázott pénzből pedig a Fidesz változatos propagandüzeneteit terjesztik, például a Magyar Pétert magyar Zelenszkijként ábrázoló két tojásos kampánytól kezdve a Tisza Párt állítólagos adóemelési terveiről szóló plakátkampányig.