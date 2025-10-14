Lázár János: Ha igaz a brüsszeli kémügy, a magyar hírszerzőknek kitüntetés járna

Európai Unió;Oroszország;Európai Bizottság;Ukrajna;vizsgálat;Lázár János;Nyugat;kémbotrány;

2025-10-14 22:03:00 CEST

Érdekes, hogy a fideszes politikus egy Oroszországtól kell-e félnünk típusú kérdésre válaszolva maga hozta elő a példátlan kémbotrányt, amelynek ügyében uniós vizsgálat indult.

Nem emlékszem rá, hogy pontosan mi történt, de nekem az a dolgom, hogy megvédjem a hazát – mondta Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter a kaposvári Lázárinfón a Telex tudósítása szerint a Direkt36 által a múlt héten feltárt brüsszeli kémügyről. A hírszerzési botrány történései abban az időszakban történtek, amikor a miniszterként ő maga felügyelte a hírszerzést. Lázár most ezzel kapcsolatban azt mondta, ha úgy volt, ahogy azt a Direkt36 írta, akkor a magyar hírszerzők munkájáért kitüntetés járna.

A Direkt36 múlt csütörtökön számolt be leleplező cikkében arról, hogy az Orbán-kormány titkos kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben, Várhelyi Olivér uniós biztos pedig korábbi uniós nagykövetként mindent tudhatott az EU-s szervezetekbe beépülő magyar hírszerzőkről, akiknek egyik célpontjuk a korrupciós ügyeket feltáró OLAF volt. Az EU-s intézményekbe való beszivárgás és a hírszerző hálózat kiépítésének fő célpontjai a brüsszeli intézményekben dolgozó magyar állampolgárok voltak.

Lázár János meglepő módon maga vetette fel a témát, nem is erről kérdezték, hanem arról, hogy szerinte Oroszország megtámadná-e Európát. Azt nem tudni, hogy miért kötötte össze a két témát, de a válaszából azért felsejlik az Orbán-kormány a Nyugatot, Brüsszelt, magyarul az Európai Uniót támadó politikája. A kérdésre válaszolva Lázár azt mondta, hogy Oroszország Ukrajnát sem tudta elfoglalni, ugyanakkor Ukrajnát szerinte vagy keletről, vagy nyugatról, de mindenképpen el fogják foglalni. A Nyugat – állította – kolonizálni akarja az országot.

Még azt is mondta a fideszes politikus, hogy „senki nem szereti az oroszokat”, és Magyarország is csak üzletet lát bennük, mert így olcsón tud szerezni energiát. Utóbbiról a Népszava immár évek óta tartó cikksorozatban leplezi le folyamatosan, hogy egyszerűen nem igaz.

A kémbotrány miatt pedig vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke személyesen hallgatta meg Várhelyi Olivér uniós biztost. A Bizottság vizsgálata elindult, és az uniós végrehajtó testület szóvivője, Paula Pinho világossá tette, hogy komolyan veszik a kémkedésről szóló jelentéseket, tekintettel azok következményeire az uniós műveletek biztonságára és integritására nézve. – Eltökéltek vagyunk abban, hogy megvédjük személyzetünket, információinkat és hálózatainkat az illegális információgyűjtési kísérletektől – fogalmazott a szóvivő a múlt héten.