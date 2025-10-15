Szijjártó Péter Moszkvában: Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat

Moszkva;Szijjártó Péter;Nobel-békedíj;Donald Trump;

2025-10-15 13:46:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az amerikai elnök rendkívül sokat tett a fegyveres konfliktusok rendezéséért világszerte.

Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat, mert rendkívül sokat tett a fegyveres konfliktusok lezárásáért világszerte – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A tárcavezető az Orosz Energiahéten újságíróknak nyilatkozva abbéli reményének adott hangot, hogy a béke hamarosan visszatérhet Közép-Európába, és úgy vélekedett, hogy napjainkban Donald Trump az ukrajnai rendezés egyetlen reménye.

Ezért ismét köszönetét fejezte ki az amerikai elnöknek a béke eléréséért tett erőfeszítéseiért, külön kitérve az alaszkai találkozójára orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, és egyúttal azt is kiemelte, hogy nyitva kell tartani a kommunikációs csatornákat Oroszországgal.

Illetve leszögezte, hogy Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat, ugyanis szerinte igen sokat tett a béke érdekében, és nemcsak Ukrajnában, hanem az egész világon.

„Hálásak vagyunk neki, mert nagyon sokat tett az ukrajnai béke érdekében, jóval többet, mint bármely másik politikus a világon. Természetesen a magyar miniszterelnök is békemissziót hajtott végre, és ő is mindent megtesz, de ha a nagy és erős országok vezetőiről van szó, Trump elnök teszi a legnagyobb erőfeszítéseket az ukrajnai béke érdekében” – fogalmazott.

Majd a közel-keleti megállapodásra kitérve azt mondta: „És hiszem, hogy hosszú évtizedek sikertelen kísérletei után ez a megoldás valóban békét hozhat a Közel-Keletre. És el kell mondanom, hogy hálásak vagyunk neki, mert neki köszönhető, hogy a Hamász az utolsó magyar túszt is szabadon engedte. Nélküle ez nem lett volna lehetséges.”

Szijjártó végül pedig közölte, hogy a nap folyamán találkozik Gyenisz Manturov és Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettesekkel, illetve a Gazprom és a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Millerrel és Alekszej Lihacsovval is.

Mint arról lapunk is beszámolt, hőn áhított Nobel-békedíja nélkül maradt Donald Trump amerikai elnök, az elismerést ugyanis egy teljesen váratlan szereplő kapta: a venezuelai ellenzék fáradhatatlan vezetője, María Corina Machado. Az indoklás szerint „a venezuelai nép demokratikus jogainak fáradhatatlan védelméért és a diktatúrától a demokráciához vezető igazságos, békés átmenetért folytatott küzdelméért” kapta az elismerést.

Az amerikai elnök egy videót posztolt múlt pénteken Vlagyimir Putyinról, amint megvédi barátját, Donald Trumpot. Ez volt Trump első megnyilvánulása azóta, hogy kiderült, nem az övé, hanem María Corina Machado venezuelai ellenzéki politikusé lesz az idei Nobel-békedíj. Az orosz elnök ennél is tovább ment, ugyanis azzal vádolta meg a Nobel-bizottságot, hogy olyan személyeknek ítéli oda a díjat, akik nem tettek semmit a béke érdekében.

„Úgy vélem, hogy ezek a döntések hatalmas kárt okoztak a díj reputációjának” – tette hozzá Putyin, akinek Trump megköszönte a kéretlen támogatást. Az amerikai elnök korábban többször is kampányolt azért, hogy megkapja a rangos elismerést, miután saját állítása szerint hét háborúnak is véget vetett. Szeptember végén a teljes amerikai katonai vezetése előtt tartott beszédében egyenesen úgy fogalmazott, hogy nagy sértés lenne az USA-ra nézve, ha nem ő kapná meg.