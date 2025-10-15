Lázár János semmilyen szinten nem várja vissza Varga Juditot a politikába, szerinte méltatlan a közbizalomra

Lázár János;Novák Katalin;Varga Judit;Magyar Péter;kegyelmi botrány;

Az építési és közlekedési tárcavezető szerint maga a „full alkalmatlanság”, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterként arra hivatkozott, hogy összekeverte a kegyelmi kérvény papírjait. Lázár úgy véli, a kegyelmi ügyben betöltött szerepe „kizárja annak lehetőségét, hogy vezető politikai szerepet vállaljon Magyarországon most és a következő évtizedekben”.

A kegyelmi ügyben Lázár János szerint nagyobb hibát követett el Varga Judit, aki Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmi kérvényét ellenjegyezte, mint maga a köztársasági elnök – többek közt ezt mondta a 24.hu kérdésére az építési és közlekedési miniszter kedden a kaposvári Lázárinfón.

Lázár János szerint ha egy igazságügyi miniszter „odáig süllyed, hogy azt mondja, a papírok összekavarodtak, az semmire nem alkalmas”.

Úgy véli, ettől az ügytől megmenthette volna a Fideszt, ehhez képest rászabadította Magyar Pétert az országra. Lázárnak ezt meghaladóan „személyes baja nincs” Varga Judittal, hiszen „az a tragédia, amit átélt”, azt nagyon szomorúnak és sajnálatosnak tartja, „a férje által elkövetett erőszak és megaláztatás miatt éveket szenvedett”.

Azonban Lázár szerint Vargának „a kegyelmi ügyben betöltött szerepe kizárja annak lehetőségét, hogy vezető politikai szerepet vállaljon Magyarországon most és a következő évtizedekben”.

Hozzátette: ha esetleg mégis úgy dönt, hogy elindul a XII. kerületben fideszes színekben, „és eltakarítja azt az embert, akit ő maga hozott a nyakunkra”, azt már a javára írná. Lázár egyébként semmilyen szinten nem várja vissza Varga Juditot a politikába, szerinte méltatlan a közbizalomra. „Tudom, hogy vannak, akik úgy gondolkodnak, ami rossz Magyar Péternek, az mindent megér. Én úgy gondolom, hogy nem minden jó a Fidesznek, ami rossz Magyar Péternek” – jegyezte meg.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter – nem mellesleg Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének volt felesége – a Fidesz listáját vezette volna a tavaly nyári EP-választáson, de Novák Katalin volt államfőhöz hasonlóan a kegyelmi botrány miatt távozni kényszerült a közéletből. Régóta keringenek pletykák a visszatérésének lehetőségéről, vezető fideszes politikusok – magát Orbán Viktort is beleértve – többször beszéltek már arról, milyen hatalmas politikai potenciál rejlett benne.

Legutóbb Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter üzente neki egy videóban, hogy térjen vissza, de korábban Kocsis Máté is reményét fejezte ki iránta, a Fidesz frakcióvezetője szerint is lenne helye a volt igazságügyi miniszternek újból a politikában. Maga Varga Judit egyébként még májusban azt állította, hogy nem foglalkozik közélettel, és nem akar visszatérni a politikába sem.