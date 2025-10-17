Bemutatta miniszterelnök-jelöltjét a Mi Hazánk Mozgalom

kampány;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-10-17 17:53:00 CEST

Programalapú kampányt ígérnek a sárdobálás helyett.

A pártot és annak országgyűlési képviselőcsoportját is vezető Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje – jelentette be pénteken Budapesten a párt elnökhelyettese a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

A sajtótájékoztatón Dúró Dóra hangsúlyozta: pártja elsőként nevezte meg, kiket indít a 106 egyéni választókerületben, és már akkor jelezték, hogy senki javára nem lépnek vissza.

A Mi Hazánk harmadik utat kínál azoknak, akik a Fidesz korrupt, urambátyám-rendszerét nem akarják támogatni, illetve Magyar Péter globalista politikáját is elutasítják – fogalmazott, programközpontú kampányt ígérve pártja nevében.

Toroczkai László az eseményen azt emelte ki: minden társadalmi réteget megszólító programjuk teljes paradigmaváltást kínál az eddigi kormányzati működéshez képest, mert ők komplex módon, a kapcsolódásokat feltárva és kihasználva fejlesztenék az egyes területeket. A politikus a legfőbb problémának a tragikus mértékű népességfogyást nevezte, kijelentve: nem tud a nemzet megmaradni, ha a vidéket leépítik. Márpedig az utóbbi évtizedekben a kisebb települések elnéptelenednek, a magyarokat kiüldözik, elüldözik az országból.

Arról beszélt, hogy három olyan politikai erő van, amelynek meghatározó szava lehet a 2026-os választások után Magyarország jövőjére, de a másik kettő – a Fidesz és a Tisza – nem programját ütközteti, hanem egészen elképesztő választási ígéretekkel és osztogatásokkal kampányol, miközben a DK-val együtt minősíthetetlen sárdobálást folytat.

„Pozitív üzenetekkel és egy olyan jövőstratégiával indulunk neki ennek a választásnak is, amely Magyarországot gyarapodó, fejlődő pályára tudja állítani” – jelentette ki a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje.