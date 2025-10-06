Bármi legyen is a 2026-os választáson, a Mi Hazánk Mozgalom meg fogja támadni a végeredményt

Facebook;Toroczkai László;közösségi média;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-10-06 13:27:00 CEST

Ha nincs Facebook, nem tudnak egyenlő esélyekkel indulni.

Bármi lesz is a végeredmény, a 2026. áprilisi parlamenti választás másnapján a Mi Hazánk óvni fog, és elmegy a nemzetközi fórumokig - jelentette ki az Országgyűlés hétfői ülésén a szélsőjobboldali párt elnöke a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Toroczkai László azzal vádolta a Fideszt és a KDNP-t, hogy nem érdekli őket, ha egy parlamenti párt elnökének oldalát törölte a Meta, a Facebook, és sok esetben a nevét sem lehet leírni. Hozzátette, több precedens van arra, hogy amikor egy közösségi médiaplatform tulajdonosai beavatkoznak a választásokba, megsemmisíthetik a választások eredményét. Magyarországon nem a közmédia, nem a kereskedelmi televíziók, nem a nyomtatott újságok döntik el a választások eredményét, hanem a Facebook, amely szinte totális monopolhelyzetben van, 7–8 millió magyar onnan veszi a politikai híreket - vélekedett, hozzátéve, az a párt, amelyiket kizárnak erről a platformról, nem tud egyenlő esélyekkel indulni a választáson.

Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt közölte, a kormány kiáll a szólásszabadság mellett. Répássy Róbert közölte: ha a képviselő véleménynyilvánítási szabadságát bárhol, különösen egy külföldi platformon korlátozzák, a kormány elítéli azt. Hozzátette, a kormány és a kormánypártok is szenvednek attól, hogy átláthatatlan a közösségi média hírfolyama, nem tudni, milyen módon működik az algoritmus. Elmondta, a kormány és az Országgyűlés feladata, hogy biztosítsa a választáson azt, hogy a pártok egyenlő feltételekkel indulhassanak. Az államtitkár szerint a Mi Hazánk véleménye eljut a választókhoz, nem minden párttag van letiltva. Sok sikert kívánt ahhoz, hogy a párt olyan tartalmakat tegyen közzé, amelyek nem ütköznek a közösségi média alapelveibe.