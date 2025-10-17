Már a fideszesek többsége sem bízik a magyar állami médiában

rendőrség;bizalom;felmérés;közintézmények;állami média;21 Kutatóközpont;

2025-10-17 19:16:00 CEST

A magyar társadalom jelentős része bizalmatlanul tekint az állami intézményekre.

A magyar társadalomban a rendőrség iránt a legmagasabb a bizalom: a megkérdezettek 13 százaléka nagyon, további 21 százalékuk inkább megbízik benne – derül ki a 21 Kutatóközpont friss felméréséből.

Ez volt az egyetlen intézmény, ahol a bizalmat tanúsítók aránya néhány százalékponttal meghaladta a bizalmatlanokét. Minden más intézmény esetében a bizalmatlanok kerültek többségbe.

A legnagyobb elutasítottságot az állami média kapta: a válaszadók csaknem fele (48%) egyáltalán nem, további 14 százalék pedig inkább nem bízik benne. Ötven százalék feletti az elutasítás mértéke az állami médián kívül a parlament, a kormány, a kereskedelmi média és a gyermekvédelmi intézmények esetében is. Az elmúlt időszak gyermekvédelemmel kapcsolatos botrányai jelentősen megingatták a társadalom bizalmát az állami gyermekvédelmi szervekben: a válaszadók egyharmada egyáltalán nem, 19 százalékuk pedig inkább nem bízik ezekben.

A Tisza Párt szavazói körében az állami média, a kormány és a parlament elutasítottsága a legmagasabb (96–96 százalék nem bízik bennük), őket a gyermekvédelmi intézmények követik, amelyekben a Tisza-szavazók 91 százaléka bizalmatlan.

A pártnélküliek véleménye szintén nagyrészt negatív, különösen a parlamenttel és a kormánnyal szemben: 56, illetve 58 százalékuk nem bízik ezekben az intézményekben. Az állami és a kereskedelmi média megítélése között csak csekély különbség mutatkozik; bár előbbivel szemben valamivel nagyobb a bizalmatlanság, mindkettő elutasítottsága magas. A gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos botrányok a pártnélküliek és a bizonytalan szavazók körében is nyomot hagytak, 44 százalékuk nem bízik ezekben az intézményekben.

Ezzel szemben a Fidesz szavazóinak többsége a felsorolt intézményekben inkább megbízik. Figyelemre méltó azonban, hogy a kormánypárti választók ötöde (20%) az állami médiával szemben kritikus, és inkább vagy teljes mértékben bizalmatlan. A gyermekvédelmi intézmények iránt viszont a Fidesz-táborban viszonylag magas a bizalom: 69 százalékuk inkább, vagy teljes mértékben megbízik bennük.

A kutatás eredményei szerint a magyar társadalom jelentős része bizalmatlan az állami és társadalmi intézményekkel szemben. A legkevésbé megbízhatónak a média és a politika intézményeit ítélték meg, míg az állami szolgáltatások – például a rendőrség, a bíróságok és a kórházak – ezekhez képest kedvezőbben szerepeltek. Az állami szolgáltatások körében azonban a gyermekvédelmi intézmények teljesítettek a leggyengébben bizalmi szempontból, amit az utóbbi időszak eseményei is befolyásolhattak.