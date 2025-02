A gyerekeket óvná a gyomorforgató óriásplakátoktól az ürömi apa, ezért saját zsebből rak ki vidám plakátokat a lányairól a 10-es főút mentén

A Gigantmánia című, nagy plakátkörképes cikkünk kapcsán írt nekünk Takács András, és elmesélte, annyira felháborítják az ízléstelen és gyomorforgató óriásplakátok, hogy cselekednie kellett. Elindított egy kezdeményezést, hogy legyenek vidám tartalmú óriásplakátok, ehhez fogott egy képet a lányairól, csináltatott belőle egy plakátot, amit saját költségén ki is tett a 10-es főút solymári elkerülő szakaszánál. Szerkesztett egy honlapot is, hogy csatlakozhasson, akinek hasonlóan elege van minket és gyerekeinket érő vizuális és mentális környezetszennyezésből. Ha filmet csinálnánk a történetéből, a címe Egy óriásplakát Üröm határában lehetne, de András reméli, ennél sokkal több is lesz, egyszer talán az iskolából-óvodából hazafelé egész úton maguknak integethetnek a lányok.