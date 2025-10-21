Megszólalt a Mol a százhalombattai olajfinomító ügyében

tűz;MOL;olajfinomító;Százhalombatta;MOL Nyrt.;energiaellátás;

2025-10-21 11:18:00 CEST

A társaság a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.

A Mol Nyrt. a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is – jelentette be a társaság a százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűzzel kapcsolatban kedd reggel a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A közleményben megerősítették, hogy a hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

„Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket”

– írták.

Hozzátették, a hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. Azt ígérték, hogy folyamatos tájékoztatást adnak a magyarországi üzemanyag-ellátás helyzetéről, amely jelenleg biztosított.

„Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel a Facebook-oldalán. A kormányfő bejegyzésében azt ígérte, a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják.

Mint megírtuk, hétfő este lángok csaptak fel a Mol százhalombattai olajfinomítójának a területén, az incidenst a tűzzel és a robbanásokkal együtt az Időképnek a tököli repülőtéren kihelyezett webkamerája is rögzítette. A katasztrófavédelem kedd reggel közölte, hogy a tüzet hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak.