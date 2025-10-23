Donald Trump: lemondtam a találkozót Putyinnal, egyszerűen nem éreztem helyesnek

Oroszország;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;

Állítólag a későbbiekben valamikor megtartják az eseményt.

Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy lemondta a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett csúcstalálkozót, mivel szerinte nem történt érdemi előrelépés a diplomáciai erőfeszítésekben, és az időzítés sem volt megfelelő – írja a Reuters.

Egyszerűen nem éreztem helyesnek. Nem úgy tűnt, hogy eljutnánk oda, ahová el kell jutnunk” – fogalmazott, jelezve, hogy a jövőben megtartják a találkozót. Trump csalódottságát is kifejezte a tárgyalások megrekedése miatt. „Őszintén szólva csak annyit mondhatok, hogy valahányszor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de nem jutunk előbbre. Egyszerűen nem haladunk semerre” – jelentette ki.

A csúcstalálkozó lemondásának híre azzal egy időben érkezett, hogy a Fehér Ház új szankciókat jelentett be, amelyek az orosz olajexportot célozzák a Moszkvára gyakorolt nyomás részeként, Ukrajna elleni folytatódó katonai műveletei miatt. Trump elmondta, bízik benne, hogy az intézkedések csak ideiglenesek lesznek.