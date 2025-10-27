Orbán Viktor: Azt nem mondom, hogy XIV. Leó pápa ismer bennünket, de nem a Marsról érkező vendéget fogadott

Orbán Viktor;Olaszország;Vatikán;Giorgia Meloni;XIV. Leó pápa;

2025-10-27 19:24:00 CET

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy egy Szent Gellért életéről kiadott könyvet vittek ajándékba a Vatikánba.

Van a világban egy háborúellenes, rejtett kapcsolatrendszer. Olyan vezetőkből álló kapcsolati hálókról beszélek, akikről mindenki tudja – és mi leginkább egymás között – hogy a legfontosabb számukra a béke – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a köztévének adott interjújában, Rómában, miután XIV. Leó pápával találkozott.

A kormányfő közölte, ennek a hálózatnak két „sűrűsödési pontja van”,

az egyik egy hatalmi, ahol a békéhez szükséges, és a háború ellen felhasználható valóságos politikai eszközök vannak, ebben az amerikai elnök áll a középpontban;

és egy spirituális vagy lelki központ, ahonnan energiát, motivációt, áldást kapnak a háború ellen küzdő politikusok, ez a Vatikánban van a Szentatyánál.

A miniszterelnök úgy folytatta: amikor a világot mondjuk, a nyugati világot értjük alatta, de a teljes emberiség körét figyelembe véve az elsöprő többség a béke oldalán van.

– Az a nyugati ember érzékcsalódása, hogy azt hiszi, hogy aki rajta kívül van az nem fontos, vagy nem játszik jelentős szerepet

– közölte, megjegyezve, a nyugati világ erősebbik fele az Egyesült Államok, ami ugyancsak a béke oldalán van. Közép-Európában most jönnek vissza a békepárti és háborúellenes csehek, Szlovákiában és Magyarországon háborúellenes kormány van, és úgy látja, Lengyelországban is „fordul a szél” – sorolta. Hozzátette, szerinte ahogy a gazdasági bajok nőnek Nyugat-Európában, egyre több ország ismeri be, hogy nincs pénz a háború finanszírozására.

– Arra számítok, hogy az idő múlásával, szinte napról napra egyre többen leszünk a háborúellenesek táborában

– szögezte le.

A XIV. Leó pápával folytatott megbeszéléséről Orbán Viktor elmondta, egy Szent Gellért életéről kiadott könyvet vittek ajándékba, így mód volt arra, hogy kicsit beszéljenek a magyar kereszténység történetéről. Felidézte, a Szentatya járt már Budapesten, az előző pápa látogatásakor a delegáció tagja volt. – Azt nem mondom, hogy ismer bennünket, de már látott bennünket, tudja hol van Magyarország, tudja mi az, Budapest, tehát nem a Marsról érkező vendéget fogadott – fejtegette. Hozzáfűzte, a pápa ráadásul egy „nyugatos műveltségű ember”, nagyon jól ismeri azt a világot, amelynek most a közepében, Rómában ül.

A tervezett budapesti békecsúcsról a kormányfő azt mondta, „békecsúcs az van”, az egy szándék, amit a két, egymással tárgyaló fél kölcsönösen kinyilvánított.

– Mármint hogy Budapesti csúcs az lesz, ami késik, az jön, ezt mondanám

– fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy mikor, a miniszterelnök úgy reagált: a közel-keleti békét Egyiptomban hozták tető alá, ahol hosszú ideig tárgyaltak az érintett felek, majd szombaton szóltak, hogy hétfőn aláírás, így kell elképzelni. – Tehát itt 2-3 nap alatt tető alá hozhatják a békét, illetve a megállapodást, hogy ez mikor következik be, azt senki sem tudja, hiszen a tárgyaló delegációk folyamatosan tárgyalnak egymással – hangsúlyozta. Arról, hogy akkor ez az aláírás Budapesten történik-e, azt mondta,