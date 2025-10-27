Lázár János közölte, nem von vissza Kossuth-díjakat az Orbán-kormány

Lázár János;Nagy Feró;Kossuth-díj;határozati javaslat;Dobrev Klára;

2025-10-27 21:26:00 CET

A Demokratikus Koalíció ugyanakkor határozati javaslattal fosztaná meg Nagy Ferót a kitüntetéstől.

Művészeti és ízlésbeli kérdésben a kormánynak nem dolga állást foglalni – jelentette ki Lázár János a Nagy Mártonnal közösen tartott sajtótájékoztatón Ferihegyen, amikor arról kérdezte az RTL, hogy visszavonják-e Nagy Feró Kossuth-díját az énekes Szőlő utcával kapcsolatos kijelentései miatt.

Az építési és közlekedési miniszter a Telex tudósítása szerint közölte, súlyos dolog lenne bármilyen Kossuth-díjat visszavonni, általában kitüntetést nem szoktak visszavonni, mert

„azok már csak ilyenek”.

A kormány díjakat nem von vissza, így ebben az esetben se fogják. Lázár felhozta ezután Majkát és Azahriah-t, jelezve, hogy „művészeti ügyekbe” nem szól bele a kormány.

Mint ismert, Nagy Ferót az október 23-i Békemeneten kérdezték a Budapesti Javítóintézet botrányáról, vagyis arról, hogy a Szőlő utcai intézmény emberkereskedelem miatt letartóztatásban lévő exigazgatója, Juhász Péter Pál gyermekotthonban élő lányokat futtatott prostituáltként. Erről azt mondta, az exigazgató csak pénzt keresett, a lányok szintén kerestek pénzt. – Mindenki jól járt – fűzte hozzá. Mikor a Telex megkérdezte, hogy ezt hogy értette, kifejtette, hogy nem tudjuk, hogy a lányokat kényszerítették-e a prostitúcióra, vagy önként vállalták azt. „Pálcát nem törünk egy nő felett sem, ha nála van egy értékes dolog, amit ő meg akar osztani másokkal” – fogalmazott.

Később Vitályos Eszter kormányszóvivő Facebook-posztban határolódott el az áldozathibáztató kijelentésektől, Bayer Zsolt pedig bocsánatkérésre szólította fel Nagy Ferót.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke és EP-képviselője hétfőn a Facebook-oldalán közölte:

határozati javaslatot adtak be, amely kimondja, hogy vissza kell venni Nagy Ferótól a Kossuth-díját, mert a hétvégi mondataival méltatlanná vált rá, nem lehet többé államilag elismert példakép.

Vitályos Eszternek, Bayer Zsoltnak és a többi, „most magyarázkodó, Nagy Ferót bocsánatkérésre kérő fideszesnek” pedig azt üzente: ha nemcsak kármentés zajlik, hanem valóban el akarnak határolódni Nagy Ferótól, akkor meg lehet szavazni a DK javaslatát, és szólni a fideszes képviselőknek, hogy szavazzák meg. „A szavak semmit nem érnek, ha a tettek ellentétesek velük. Kíváncsian várom, hogy hogyan fog szavazni a Fidesz-frakció” – tette hozzá a politikus.