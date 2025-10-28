Orbán sem volt elég meggyőző Gattusónak

Hihetetlen! Orbán Viktor személye sem győzte meg Gennaro Gattusót, hogy igent mondjon a Videotonnak. A la Repubblica című olasz lap a minap azt írta, hogy - a játékosként világbajnok és kétszeres BL-győztes, trénerként ellenben a szárnyait most bontogató - olasz szakember Budapesten a magyar miniszterelnökkel tárgyalt, aki azt szeretné, hogy ő irányítsa azt az ambiciózus klubot, amelynek ő a legnagyobb szurkolója.