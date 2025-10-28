A miniszterelnök politikai igazgatója közölte, nem mondott olyat a magyar kormányfő, hogy hibázott az amerikai elnök a büntetőintézkedésekkel, ahogy az sem hangzott el, hogy megpróbálná visszavonatni a szankciókat.
Helyreállítják és látogathatóvá teszik a Rómától a dél-olaszországi Brindisi városáig vezető Via Appia római kori utat, amely jelenleg csak rövid szakaszokon járható. Feltárják, megtisztítják és megnyitják a látogatók előtt a Via Appiát, hogy az ókorban az utak királynőjének nevezett útvonal minél hosszabban ismét járható legyen.
Rövidesen meg kell választani Olaszország új elnökét, a január közepén lemondott Giorgio Napolitano utódát. A La Repubblica szerint erre jelenleg Sergio Mattarellának a legnagyobb az esélye, de nem kizárt Pier Carlo Padoan gazdasági miniszter jelölése sem.
Történelmének talán legsúlyosabb válságába került a Silvio Berlusconi által irányított Forza Italia. Ennek eredményeként a házi őrizetben tartott médiacézár a párt 86 római és milánói munkatársa körül 55-öt bocsátott el. A Forza Italia szerint erre egyértelműen költségcsökkentés miatt volt szükség. A személyi állományra fordított összeget ugyanis évi 5,7 millióról 1,6 millió euróra kell csökkenteni – írta a La Repubblica.
Kemény viták zajlottak a konzervatívok és a haladók között a szombaton zárult családszinóduson. A tradicionalisták a 2013-ban visszalépett XVI. Benedek emeritus pápa segítségét is kérték. Azt kívánták elérni, hogy a lemondott egyházfő próbálja meg befolyásolni a szinódus menetét, s segítse őket. Az emeritus pápa azonban keményen elutasította a próbálkozást. „Nem vagyok pápa, ne forduljanak hozzám” – írta a La Republica.
Legkevesebb 181 halálos áldozata van a Lampedusa közelében történt legutóbbi hajószerencsétlenségnek - közölték kedden szemtanúk. A halászhajó 759 emberrel a fedélzetén hagyta el a líbiai partokat, és hétfőn süllyedt el a földközi-tengeri olasz szigetnél. Utasai szíriai, pakisztáni, nigériai és ghánai menekültek voltak. Az olasz parti őrségnek 568 embert sikerült kimentenie.
Állítólag Kínába kíván utazni Ferenc pápa – értesült a La Repubblica. Ez valóságos szenzáció lenne. A Szentszék és Peking viszonya igen hűvös, 1951 óta a két ország nem tart fenn egymással diplomáciai kapcsolatokat. A Vatikán azon kevés államok közé tartozik, amely Tajvant ismeri el Kína képviselőjének.
Együttműködik az olasz igazságszolgáltatással Antonio Iovine, a camorra nápolyi bűnszervezet egykori pénztárnoka, aki Magyarországon átfolyatott 21 millió eurót - írta Roberto Saviano a La Repubblica csütörtöki számában.
Hihetetlen! Orbán Viktor személye sem győzte meg Gennaro Gattusót, hogy igent mondjon a Videotonnak. A la Repubblica című olasz lap a minap azt írta, hogy - a játékosként világbajnok és kétszeres BL-győztes, trénerként ellenben a szárnyait most bontogató - olasz szakember Budapesten a magyar miniszterelnökkel tárgyalt, aki azt szeretné, hogy ő irányítsa azt az ambiciózus klubot, amelynek ő a legnagyobb szurkolója.
A római La Repubblica röppentette fel a hírt egy héttel ezelőtt, hogy az egykori Milan-futballista és világbajnok olasz játékos, Gennaro Gattuso Magyarországra utazott és sikeres tárgyalásokat folytatott a nemzetközi porondra kilépni szándékozó Videotonnal és minden bizonnyal ő lesz José Gomes utódja a fehérvári csapat kispadján.