Nagy Feró bocsánatot kért Juhász Péter Pál áldozataitól

Nagy Feró;áldozathibáztatás;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-28 18:30:00 CET

Egy rockzenész beszélhet hülyeségeket – mondta a 2021 óta Kossuth-díjas énekes. Úgy tűnik, csak a felnőtt áldozatokat követi meg, annak ellenére, hogy a Budapesti Javítóintézet exigazgatójának minden jel szerint voltak kiskorú áldozatai is.

Bocsánatot kért Nagy Feró a Budapesti Javítóintézet exigazgatója, Juhász Péter Pál áldozataitól – derült ki abban az interjúban, amelyet az énekes, a Beatrice frontembere adott a Hír TV Monitor című műsorának. Az énekes azt mesélte, nem gondolta volna, hogy az áldozathibáztató kijelentéseinek ekkora jelentőségük lesz, a válaszaival ő csak minél előbb le akarta rázni a kérdéseket.

– Egy rockzenésztől ezt miért ne lehetne, nem vagyok egy politikus. Egy rockzenésztől lehet, hogy kicsit leértékeli a dolgokat, és hülyeségeket beszél. Miért ne beszélhetne? Majd most elnézést kérek tőlük, és viszontlátásra! – mondta Nagy Feró. A kérdésre, hogy akkor most elnézést kér, úgy válaszolt, „a lányoktól igen”, de sietve hozzáfűzte, hogy „azok felnőtt lányok”, az ügybe pedig a pedofíliától kezdve belekeveredett minden.

Úgy tűnik, Nagy Feró csak a felnőtt áldozatokat követi meg, annak ellenére, hogy az ügynek minden jel szerint voltak kiskorú áldozatai is. Mint ismert, a Budapesti Javítóintézet (a Szőlő utcai javítóintézet) 2025 májusa óta letartóztatásban lévő exigazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítják, amiért gyermekotthonban élő futtatott prostituáltként. Legkevesebb ketten kiskorúak voltak, amikor Juhász Péter Pál szexuálisan zaklatni kezdte és kihasználta őket.

Nagy Feró kedden korábban a Népszavának azt mondta, nincs már véleménye az egészről. Bár korábban lerázta magáról az áldozathibáztató kijelentései nyomán kitört felháborodást, hétfőn azonban már Vitályos Eszter kormányszóvivő is elhatárolódott tőle, a barátja, Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája pedig bocsánatkérésre szólította fel.