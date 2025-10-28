Nagy Feró: Nincs már véleményem erről az egészről

botrány;Nagy Feró;áldozathibáztatás;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-28 16:07:00 CET

Bayer Zsolttal beszélt telefonon, de nem küldte el a picsába, barátok maradtak. Azzal sem foglalkozik, hogy Vitályos Eszter kormányszóvivő is elhatárolódott tőle az áldozathibáztató kijelentései miatt, szóval úgy tűnik, ő maga nem fog bocsánatot kérni.

Nem akar nyilatkozni többé a Szőlő utcai ügyről Nagy Feró. A 2021 óta Kossuth-díjas énekest, a Beatrice frontemberét kedden telefonon értük utol, hogy nyiklatkozzon. Kérdésünkre, úgy- érzi-e, hogy hibát követett el az áldozathibáztató kijelentéseivel, felelt úgy, hogy ő már nem szeretne nyilatkozni, de most éppen úton van interjút adni a Magyar Nemzetnek. - Nincs már véleményem erről az egészről – fűzte hozzá, amikor arról faggattuk, igaza van-e Jámbor Andrásnak, miszerint ő az Orbán-kormány propagandájának az áldozata, nem is tájékozódott megfelelően a Szőlő utca ügyről, mielőtt megszólalt.

Azt azért elárulta, hogy Bayer Zsolttal beszélt telefonon, ahogy ígérte, de nem küldte el a picsába, barátok maradtak. Azzal sem foglalkozik, hogy Vitályos Eszter, kormányszóvivő is elhatárolódott tőle. – Ez nem az én dolgom, mit foglalkozzak vele? – kérdezett vissza, de azt azért elárulta, több fideszes prominenssel is beszélt, és nem érzi úgy, hogy a viszony megromlott volna közte és köztük.

Mint ismert, Nagy Feró az október 23-i Békemeneten egy kérdésre nyilvánított véleményt a Budapesti Javítóintézet, vagyis a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatója, Juhász Péter Pál ügyéről. Juhász Péter Pált emberkereskedelemmel vádolják, amiért állami gondozásban lányokat futtatott prostituáltként, volt, akit szexuálisan zaklatott, áldozatai között kiskorúak is voltak. A Beatrice énekese erről azt mondta, az exigazgató csak pénzt keresett, a lányok szintén kerestek pénzt. – Mindenki jól járt – fűzte hozzá. Bár áldozathibáztató kijelentései miatt azonnal kitört a felháborodás, többen azt követelték, hogy adja vissza a Kossuth-díját, egy őrbottyáni önkormányzati képviselő pedig megfosztotta volna a díszpolgári címétől, Nagy Feró csak vállat vont, mindaddig, amíg hétfőn Vitályos Eszter kormányszóvivő elhatárolódott tőle, a Magyar Nemzet publicistája, Bayer Zsolt pedig bocsánatkérésre szólította fel.