Louvre-ékszerrablás: részben beismerte bűnösségét a két gyanúsított

2025-10-29 21:41:00 CET

Az eltulajdonított francia koronaékszereket egyelőre nem sikerült megtalálni, de a két férfit, akik a rablásban részt vettek Párizsban vád alá helyezik. Szervezett bűnszövetségben elkövetett lopás, valamint bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt kell felelniük, amely 15, illetve 10 év börtönbüntetéssel sújtható.

A Louvre-ban elkövetett műkincsrablás múlt hét végén őrizetbe vett két gyanúsítottja „részben beismerte” a bűncselekményeket – közölte szerdán Laure Beccuau párizsi ügyész.

Az eltulajdonított francia koronaékszereket egyelőre nem sikerült megtalálni, de a két férfit, akik a rablásban részt vettek, szerda este Párizsban vád alá helyezik, és előzetes letartóztatás is vár rájuk. A párizsi ügyész sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a harmincas éveiben járó két gyanúsított beismerte, hogy ők hatoltak be az Apolló Galériába, hogy megszerezzék az ékszereket.

A két gyanúsított ügye három nap kihallgatás után jelenleg a vizsgálóbírák előtt van, akik „szervezett bűnszövetségben elkövetett lopás” miatt emelnek vádat ellenük, amely 15 év börtönbüntetést von maga után, valamint „bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény” miatt, amely 10 év börtönbüntetéssel sújtható.

Laure Beccuau elmondta: mindeddig semmi nem utal arra, hogy a tetteseknek voltak bűntársaik a múzeumon belül. Azonban megjegyezte, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy egy sokkal nagyobb csoportról van szó, mint a biztonsági kamerák által észlelt négy bűnöző.

Bár az ékszereket még nem találta meg a rendőrség, az ügyész reményét fejezte ki, hogy idővel előkerülnek, és vissza tudják adni azokat a Louvre múzeumának. „Ezek a drágakövek most már nyilvánvalóan eladhatatlanok. Emlékeztetőül, (...) aki megvásárolná őket, maga is bűnrészes lenne ebben a bűncselekményben” – figyelmeztetett az ügyész, hozzátéve, hogy még nem késő „visszaszolgáltatni” azokat.

A két gyanúsított Párizs egyik északi elővárosában, Aubervilliers-ben él. Egyiküket szombat este a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren vették őrizetbe, amikor egy Algírba tartó járatra készült felszállni, visszaútra szóló jegy nélkül. A férfi 34 éves, algériai állampolgár és 2010 óta él Franciaországban. A rendőrség és az igazságszolgáltatás előtt is ismert, főként közlekedési bűncselekmények miatt, valamint egy lopás miatt, az ügyészség tájékoztatása szerint. A másik gyanúsítottat, egy 39 éves férfit a lakóhelyéhez közel fogták el. Az ő esetében „semmi sem utal arra, hogy külföldre készült volna” – mondta az ügyész. Hozzátette, ő is ismert volt a hatóságok előtt lopások miatt.

A látványos rablást október 19-én fényes nappal követték el a párizsi Louvre-ban, a világ egyik legnagyobb múzeumában, ahova a rablók az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, a tolvajok két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek. A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. Az elkövetők ugyanakkor hátrahagytak különböző tárgyakat, egyebek között sisakokat, egy hegesztőkészüléket, egy sárga fényvisszaverő mellényt és vágókorongokat, amelyek közül többet leöntöttek benzinnel.