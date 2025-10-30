Újabb öt gyanúsítottat vettek őrizetbe a Louvre kirablása miatt

Franciaország;Párizs;őrizetbe vétel;Louvre;műkincsrablás;

2025-10-30 10:19:00 CET

Az eltulajdonított koronaékszerek közül eddig egy sem került elő.

Öt újabb személyt, köztük egy elsődleges gyanúsítottat vett őrizetbe a francia rendőrség a Louvre-ban történt műkincsrablással összefüggésben – írja a párizsi ügyész közlése alapján a France24.

Laure Beccuau megjegyezte, az említett főgyanúsított már a látóterükben volt. Egyelőre egy eltulajdonított koronaékszer sem került elő. A gyanúsítottakat különböző helyszíneken tartóztatták le szerdán, késő este, Párizsban és környékén.

A múlt hét végén már őrizetbe vettek két gyanúsítottat, ők részben beismerték a bűncselekményeket, konkrétan azt, ők hatoltak be az Apolló Galériába, hogy megszerezzék az ékszereket. Az ügyész szerint a DNS-vizsgálatok eredménye hozta összefüggésbe az elsődleges gyanúsítottat a bűncselekménnyel, amit egy négyfős banda hajthatott végre. A többi őrizetbe vett személy információkat szolgáltathatott. Beccuau szerint semmi sem utal arra, hogy a rablóknak a múzeum személyzetén belül is lettek volna bűntársaik.

A rablást október 19-én fényes nappal követték el a párizsi Louvre-ban, a világ egyik legnagyobb múzeumában, ahova a rablók az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, a tolvajok két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek. A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. Az elkövetők ugyanakkor hátrahagytak különböző tárgyakat, egyebek között sisakokat, egy hegesztőkészüléket, egy sárga fényvisszaverő mellényt és vágókorongokat, amelyek közül többet leöntöttek benzinnel.