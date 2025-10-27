Lecsengett az Otthon Start Program első keresleti hulláma a lakáspiacon, de hamarosan újabb élénkülés jön

Ingatlan;ingatlanpiac;Otthon Start Program;

2025-10-27 15:40:00 CET

Az ingatlan.com előrejelzése szerint az adásvételek száma idén meghaladhatja a 160 ezret, amire utoljára 2018-ban és 2021-ben volt példa.

Október utolsó heteiben lecsengett az Otthon Start Program (OSP) első hulláma a lakáspiacon, de a kereslet országosan és éves összevetésben így is erősnek mondható az ingatlan.com friss elemzése szerint.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ezzel kapcsolatban kiemelte,

október 13. és 19. között az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma csökkent az előző hetekhez képest, mivel az augusztusi és szeptemberi heti átlagokhoz képest 20 százalékkal esett vissza a kereslet.

A lecsengésnek vannak természetes okai is, mivel az év vége közeledtével a lakásvásárlói aktivitás mindig alábbhagy. A heti adatokat éves összevetésben nézve lényegében stagnálás látható, ami azért fontos, mert 2024-ben magas volt a bázis, hiszen 2024 októberében az állampapír-befektetésekből kiszálló vásárlók már erős keresletet generáltak a piacon, különösen a vármegyeszékhelyeken és a fővárosban. A szakértő megjegyezte, hogy egészen a múlt hétig, vagyis október 19-ig az idei kereslet országos szintje 20-30 százalékkal haladta meg a 2022-2023-as évek teljesítményét, vagyis 2025 őszének első felében elképesztő tempót produkált a lakáspiac vásárlói oldala.

Október 13. és 26. között éves összevetésben

a községekben eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma 27 százalékkal nőtt,

a városokban 13 százalékkal emelkedett,

a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 10 százalékkal nőtt,

ezzel szemben a fővárosi kerületekben a kereslet 8 százalékkal elmarad a tavalyi szinttől.

A Budapesten látható éves csökkenés részben a magasabb áraknak és a tavalyi intenzív befektetői jelenlétnek köszönhető.

Balogh László szerint újabb élénküléssel lehet számolni a következő év elején. Egyrészt azért, mert a karácsonyi időszakban sok család dönt a lakhatási tervekről és ennek hatása januárban rendszerint megjelenik az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések számában. „A 3 százalékos lakáshitel miatt idén még többen dönthetnek a karácsonyi asztal mellett a lakásvásárlás mellett. További fontos tényező, hogy várhatóan februárban lép életbe a társasházi építményi jogról szóló törvény, ami új lendületet adhat az új építésű, tervezőasztal mellől hitellel megvásárolható lakásoknak. Mivel az utóbbi hetekben egyre több budapesti és vidéki OSP-kompatibilis társasház megépítéséről érkeznek a hivatalos és piaci hírek, ezért az első lakásvásárlók egy része már kifejezetten ezekre vár. Az általuk generált kereslet január közepén és február elején lesz érezhetőbb, ha megjelennek a kínálatban a beharangozott projektek” – közölte a szakértő.

A jelenlegi adatok alapján tehát

élénk első negyedév várható 2026-ban is a lakáspiacon.

Az ingatlan.com előrejelzése szerint az adásvételek száma idén elérheti és meg is haladhatja a 160 ezret, amire utoljára 2018-ban és 2021-ben volt példa.