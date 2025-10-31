Magyar Péter most fenntartások nélkül kiáll a független sajtó, a Blikk és a Kiskegyed mellett

támadás;Blikk;kiállás;független sajtó;Magyar Péter;

2025-10-31 15:16:00 CET

A Tisza Párt elnöke korábban többször bírálta a nem kormánypárti médiumokat is, de az újabb lapok bekebelezésével az ellenzékre még fenyegetőbbé válik a fideszes propaganda.

„A NER bűnözői ma az utolsó nagy példányszámú, független, nyomtatott és online újságok közül újabbakat, a Blikket és a Kiskegyedet kebelezték be. Aannyira rettegnek a választási vereségtől, hogy már a látszatra sem adnak. Közpénz százmilliárdokat költenek propagandára és a független sajtó bedarálására” – reagált Magyar Péter arra a hírre, hogy a Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok október 31-től az Indexet is tulajdonló Indamedia Csoport tulajdonába kerültek

Mint azt a Népszava is megírta, a NER-hez kerülő lapok között a Blikken és a Kiskegyeden kívül az évekkel ezelőtt kormánypártivá fazonírozott sajtóbirodalomhoz került a Vasárnapi Blikk, az EgészségKalauz.hu, a GLAMOUR, az Auto Bild, a Recepttár.hu és olyan tévés magazinok, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü.

A Tisza Párt elnöke szerint ahogy most újabb lapokat kebeleztek be, úgy változtatták aljas, hazug propagandafegyverré a közmédiát, a TV2-t, az Indexet, a megyei lapokat és még több tucat nagymúltú médiát is. – Szolidárisak vagyunk a független sajtó munkatársaival, egyben kérjük, hogy a még kitartó szerkesztőségek nyújtsanak segítő kezet a most bekebelezett lapok újságíróinak. Orbán azt hiszi, hogy ha minden sajtóterméket megvesz, beszánt, propagandafegyverré alakít át, akkor sikerül megtartania a lopott szajrét és a hatalmát. Téved. Mi vagyunk a többség – tette hozzá az ellenzéki vezető.

Magyar Péter korábban számos alkalommal támadta posztjaiban és országjárása alkalmával is a független sajtót, hol azért mert nem tudósítottak fellépései minden helyszínéről vagy nem úgy, ahogy szerette volna. Legutóbbi kirívó példájaként a Tisza Párt elnöke szóvá tette, hogy a független sajtót az orosz propaganda mellett érdekelhetné, milyen megalázó fizetések és politikai zsarolás mellett megy tönkre a gyermekvédelem, a bírálata a szépséghibája csak az volt, hogy ugyanazon a napon az egyik korábbi korábbi Facebook-posztjában hivatkozás nélkül idézte az RTL, a 444 és Népszava gyermekvédelmi ügyekről szóló hírét. A 2026-os parlamenti választás közeledtével azonban egyre fenyegetőbbé válhat az ellenzék elleni fideszes propaganda, ezért posztjából kitűnik, Magyar Péter most a Tisza Párt saját lapjának, a Tiszta Hangnak a terjesztésétől is várja az ellensúly kialakítását.