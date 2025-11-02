Orbán Balázs a lemondott békecsúcsról: Ha már érdemes Donald Trumpnak és Vlagyimir Putyinnak újra találkoznia, Budapest tárt karokkal várja őket

Washington;Orbán Viktor;diplomácia;tárgyalások;Donald Trump;befektetések;Orbán Balázs;orosz-ukrán háború;Budapesti békecsúcs;

2025-11-02 09:02:00 CET

A miniszterelnök politikai igazgatója további részleteket közölt Orbán Viktor jövő péntekre tervezett washingtoni tárgyalásainak céljáról.

Az orosz-ukrán háború ügye, illetőleg a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti valamennyi gazdasági, hadiipari, energetikai együttműködéssel kapcsolatos kérdés is napirendre kerül, így az orosz energiahordozók felhasználásának kérdése is ott lesz az asztalon – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelgő washingtoni találkozójáról.

Az útról a magyar kormányfő már beszélt péntek reggel szokásos péntek reggeli rádióinterjújában, s azt mondta, hogy annak komolynak kell lennie, egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomagot is tető alá hozhatnak, és ahogy fogalmazott, „szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban”. A korábban Budapestre beharangozott, majd a Trump által lemondott orosz-amerikai békecsúcsról Orbán Balázs kifejtette:

– Az Amerikai Egyesült Államok semleges külső szereplőként jár el az orosz-ukrán konfliktusban, és azon dolgozik, hogy azt le tudják zárni. Az amerikaiak egy nagyon bonyolult és összetett diplomáciai manőversort hajtanak végre, amelynek egyik lehetséges eleme a Budapestre tervezett békecsúcs, és az is, hogy mindkét harcoló félre nyomást gyakorolnak – vélekedett a politikai igazgató. Hozzátette, hogy a két nagyhatalom vezetője egy nagyon összetett megállapodáson dolgozik, ami nemcsak az orosz-ukrán háború lezárását és az ezzel összefüggő geopolitikai kérdéseket jelenti, hanem a Föld energiaellátásáról, a világgazdaság működtetéséről, a ritkaföldfémekhez való hozzáférésről, orosz-amerikai üzleti együttműködésekről is szól. Orbán Balázs szerint, ha a tárgyalások egy olyan szintet érnek el, hogy már a két vezetőnek érdemes újra találkoznia, akkor Budapest tárt karokkal várja őket.

A kormányfő által már említett gazdasági kérdések részleteiről is szólt a fideszes politikus. Megismételte a magyar kabinet tagjai által oly sokszor emlegetett, de a Népszavában számos alkalommal megcáfolt tételt, amely szerint „az orosz energia felhasználása számunkra nem egy ideológiai kérdés, hanem egy realitás, mert Magyarországnak nincs tengeri kijárata, a tengeri kijárat felől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő”. Ezzel kapcsolatban lapunk is beszámolt az amerikai elnök pénteki nyilatkozatáról, amely szerint Orbán Viktor, aki a barátja, ugyan kért mentességet az Oroszországra kivetett szankciók alól, de ő nem adott neki.

– Abban reménykedünk, hogy egy nagyon sikeres tárgyalássorozatot tudunk lezárni, és gazdasági, hadiipari, egyéb technológia és energiaügyi együttműködések területén is jó hírekről tudunk beszámolni – erősítette meg Orbán Balázs, aki szerint nagyon örülnénk annak, hogy az Egyesült Államok aktívabban megjelenne befektetőként hazánkban. Ezzel összefüggésben nem mulasztotta el az előző amerikai vezetés, a Biden-adminisztráció, a „liberálisok” és az Európai Unió éles bírálatát sem.