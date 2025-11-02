Ismét drónok repültek át egy katonai bázis felett Belgiumban, nyomozás indult

Két egymást követő estén drónok repültek át egy katonai bázis felett Belgiumban, az ügyben nyomozást indítottak - közölte Theo Francken védelmi miniszter vasárnap.
Péntek és szombat este jelentettek gyanús drónokat a Kleine-Brogel légibázis felett, az ország északkeleti részén.
Szombaton "nem egyszerű repülésről volt szó, hanem egyértelműen Kleine-Brogel ellen irányuló akcióról" - vélekedett Theo Francken az X közösségi oldalon, három "nagyobb típusú" és "nagyobb magasságban" haladó drónról szóló bejelentést említve.
"A rendőrség helikoptere és járőrkocsik üldözték a drónt, de elvesztették" szem elől - tette hozzá a belga védelmi miniszter.
"Szigorúan tilos drónokat reptetni katonai létesítmények felett. A védelmi minisztériumnak mindent meg kell tennie, hogy lelője ezeket a drónokat" - hangsúlyozta Theo Francken.
Október elején már repültek azonosítatlan drónok a német határ közelében található belga Elsenborn katonai tábor felett. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.Újabb ismeretlen drónok tűntek fel egy belgiumi katonai bázisnálTöbb mint egy tucat drónt észleltek Belgiumban egy katonai bázis felettNémetország engedélyezi a rendőrségnek, hogy lelőjék az idegen drónokatForrósodik a drónháború, Európa bekeményítene, a Kreml NATO-provokációt kiált