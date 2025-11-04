Gerendai Károly: A kormánymédia nekem esett, hogy beálltam Magyar Péter mögé

Fidesz;Gerendai Károly;Sziget Fesztivál;Magyar Péter;Tisza Párt;Kneecap;

2025-11-04 09:35:00 CET

Az üzletember szerint ráégett volna a Tisza Pártra, ha miatta marad el a Sziget Fesztivál.

„Most már úgy tűnik, hogy megkapja a többséget a Fővárosi Közgyűlésben az a javaslat, amely alapján nemcsak a jövő évi Szigetet tudjuk megrendezni a jelenlegi közterület-foglalási engedély birtokában, hanem hosszútávra is tudunk tervezni” - mondta Gerendai Károly az Indexnek adott interjújában, hozzátéve, tervei szerint még a mai napon aláírja a megállapodást arról, hogy visszaveszi a Sziget Zrt.-t a jelenlegi amerikai tulajdonosától.

Mint ismert, a Sziget Fesztivál sorsa azt követően került veszélybe, hogy az amerikai KKR tőkealap által tulajdonolt Sziget Zrt. vezérigazgatója az elmúlt évek milliárdos veszteségei miatt úgy döntött, hogy kivonul a piacról és nem szervezi meg többet a Szigetet - ezzel pedig úgy látszott, hogy a fesztivál a korábban megszűntetett Volt és Balaton Sound sorsára jut. A helyzetet tovább bonyolította, hogy bár Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója bejelentkezett a rendezvény megmentésére, ahhoz fel kéne bontani egy még érvényben lévő szerződést a fővárossal, amely azonban a Fidesz és a Tisza Párt tartózkodásai miatt sokáig falakba ütközött, még az október 29-i közgyűlési szavazás is eredménytelenül zárult. Ezt követően azonban Magyar Péter találkozóra hívta Gerendai Károlyt és meg is állapodtak azokról a feltételekről, amelyekkel a Tisza Párt támogatja a szerződés felbontását.

Ennek ismeretében Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy megkezdhetjük a fesztivál szervezését és a jegyértékesítést, hiszen az már csak jogtechnikai kérdés, hogy megszülessenek az ezzel kapcsolatos döntések - mondta Gerendai Károly a kormánypárti lapnak. A befektetők bevonásához hosszútávú megállapodásra van szükség, emellett helyre kell állítani a rendezvény üzleti modelljét is. Gerendai szerint egy év alatt nem lehet rentábilissá tenni a céget, annál sokkal nagyobbak voltak az elmúlt évek veszteségei. – Ehhez legalább két-három éves távlat kell, mert enélkül senki nem fog kockázatot vállalni - fogalmazott.

Valószínűleg a felháborodás miatt Magyar Péter már a kudarcot valló szavazás éjszakáján találkozót kezdeményezett vele, majd reggel meg is állapodtak. – Nem tudom, mi történt abban a néhány órában, ami a közgyűlésen képviselt tartózkodáshoz és ezáltal a javaslat elutasításához képest másnap reggelre már a kiegyezéshez vezetett.

Csak azt tudom elképzelni, hogy a sajtóban megjelent és a közösségi oldalaikat elárasztó felháborodott választói reakciók alapján rájöttek, ez ráég a Tiszára is, ami árthat a népszerűségüknek a fiatalok körében.

A főpolgármester egyenesen úgy fogalmazott, ők azok, akik kinyírták a Szigetet. Bár ugye nemcsak ők, hanem a Fidesz is tartózkodott, ami szintén kellett a javaslat elbukásához, de úgy tűnik, Magyar Péter előbb ismerte fel és reagálta le a helyzetet. A megállapodást a pártelnök közös fotóval illusztrálva azonnal be is jelentette a közösségi oldalán, ami akkor még nem volt ellenemre, hiszen a sajtó épp azokkal a hírekkel volt reggelre tele, hogy megszűnik a Sziget, így még örültem is, hogy mihamarabb megerősítik: a Tisza Párt meggondolta magát és most már támogatni fogja a fesztivál megmaradását” - mondta a lapnak Gerendai Károly, aki szerint ezt követően viszont támadta a kormánypropaganda.

A kormánymédia másnapra nekem esett, hogy beálltam Magyar Péter mögé, és én vagyok a háttérben a nagy pénzügyi támogató, ráadásul az egész Sziget-megmentést csak azért csinálom, hogy lenyúlhassam az állami milliárdokat. Gusztustalanul megpróbálták ezt úgy kiforgatni, hogy én rendeltem magamhoz Magyar Pétert, és parancsoltam meg neki, hogy azonnal változtassa meg az álláspontját, mert én a Szeretem Magyarországot Klubbal a hátam mögött olyan lobbierőt képviselek, hogy ezt is simán megtehetem - mesélte Gerendai Károly, hangsúlyozva, Szeretem Magyarországot Klubnak pont az a lényege, hogy kiegyensúlyozottan minden politikai oldalt meghív a programjaira, és szerencsére mindenki el is jön hozzájuk. Ilyen alapon szerinte még a kormányt is ő irányítja. – Mondjuk a legabszurdabb állítás »a közpénzek lenyúlásáért csinálom« rész volt, amin már nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, hiszen az egy kabarétréfában is jól hangzana, hogy a NER propagandalapjai engem vádolnak a közpénzek lenyúlásával – jegyezte meg az üzletember, hozzátéve, a Sziget az elmúlt nyolc évben egy forint állami támogatást sem kapott és előtte is maximum a költségek 1-2 százalékát, személyesen pedig kifejezetten büszke is rá, hogy a Sziget piaci alapon működik.

Az interjúban Gerendai Károly leszögezte, egyetlen politikai erő sincs ma Magyarországon, amelyik mellé jó szívvel oda tudna állni, a választásokon általában a kisebbnek vélt rossz mellett teszi le a voksát. Tudatosan nem is akar tartozni senkihez.

Zavarja is, hogy egy pártelnökkel hatékonyabban lehetett megoldásra jutni, de mint mondta, ha Szentkirályi Alexandra kereste volna meg előbb, akkor meg most valószínűleg a másik oldal sajtója piszkálná őt azzal, hogy fideszes lett, így mindez teljes abszurd számára.

Az interjúban szóba került a Kneecap ír raptrió is, amelyet palesztinpárti üzenetei miatt a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök feltétlen szövetségeseként működő Orbán-kormány kitiltott Magyarországról, hogy ne tarthassa meg koncertjét a Sziget fesztiválon. Gerendai Károly ezzel kapcsolatban felidézte, itt is teljesen abszurd vádakkal támadták, mint például, hogy a Kneecapet azért hívták meg a Szigetre, mert egy palesztin barátja és üzlettársa érdekében ő intézi a háttérből az egészet, aki persze szintén Magyar Péter támogatója. Hozzátette, ha ezt egy laposföldhívő konteóblogon olvassa, talán még mosolyogni is tudott volna rajta. Elmondása szerint az említett palesztin hoteltulajdonoshoz nem is fűzi semmilyen kapcsolat, így felhívta néhány kormánypárti lap szerkesztőjét, hogy ezzel az erővel Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is az üzlettársai, mert a bankjuknál vannak céges számlái.

Gerendai Károly megjegyezte, érti, hogy kampány van és a szavazatszerzést a politikusok úgy képzelik elérni, hogy egymást ütik és gátlástalanul hazugságokat vágnak egymás fejéhez, de nem érti, miért akarják ezt a játékot rá is kiterjeszteni. – Miért nem lehet egy picit elfelejteni a kampányt, és olyan koordináta-rendszerben értelmezni valamit, hogy vannak a politikán túlmutató ügyek is, és most épp nem az számít, hogy én vajon kire szavazok majd, hanem az, hogy legyen továbbra is Sziget? - tette fel a költői kérdést.