Új tevékenységeket jegyeztek be a Harcosok Klubjának működésében is közreműködő Digitális Szuverenitás Központnak

2025-11-06 09:20:00 CET

Az új tevékenységek jól jöhetnek például adatbázisok elkészítésekor.

Új tevékenységi körökkel egészítették ki a feladatait annak a cégnek, amely Digitális Szuverenitás Központ néven fut, és közreműködik a Fidesz digitális polgári köreinek, illetve a Harcosok Klubjának a működésében – írja a hvg.hu.

Dukász Magor cége, a Digitális Szuverenitás Központ Kft. eddig bejegyzett fő tevékenysége a film-, videó- és tévéműsor-készítés, amit elsősorban pr- és reklámtevékenységek egészítettek ki. Most viszont a portál szerint

bejegyezték a számítógépes programozást, a számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint az egyéb információs szolgáltatásokat.

Mint arra a hvg.hu felhívja a figyelmet, mindez arra utal, hogy a Digitális Polgári Körök egyik kitalálója legalább részben a saját kezébe akarja venni ezeket a funkciókat. Ez különösen jól jöhet például olyan adatbázisok elkészítésekor, amelyek a választási kampányban tudnak hasznosak lenni.

Pénz van rá, hiszen tavaly például a kft 3 milliárd forintos árbevételéből 820 millió forint profit származott, amit Dukász érintetlenül benne hagyott a vállalkozásban. Az üzletember magánérdekeltsége szinte egybefolyik a másik propagandaközponttal, a Megafont működtető céghálóval, sőt a közös óbudai főhadiszállásukon – ahogyan azt korábban a Lakmusz tényfeltáró csapata megírta – a kormány tagjai, például személyesen Orbán Viktor miniszterelnök is megfordult már, igaz, lehet, hogy pártelnöki minőségében.

A 39 éves párttanácsadó ott volt a Harcosok Klubjának második edzőtáborában is, ahol közvetlenül a miniszterelnök előtt beszélt. A Telex által megszerzett hangfelvételek szerint számadatokkal bizonygatta a harcosoknak, hogy megéri a közösségi médiában posztolni. Azt is darabra pontosan tudta, hány bejegyzés és interakció született az úgynevezett Tisza-adóról az Indexen megjelent első cikk óta.