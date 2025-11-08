Visszakapta laptopját a Semjén Zsolt által rágalmazásért feljelentett Káncz Csaba

emberkereskedelem;feljelentés;Semjén Zsolt;tanú;lefoglalás;Budapesti Javítóintézet;Zsolti bácsi;Káncz Csaba;Juhász Péter Pál;

A geopolitikai szakértő, újságíró most azt mondta, nem akar reagálni „a lecsengő rezsim percemberkéinek sárdobálására”.

Másfél hónap után visszakapta a laptopját és a telefonját a Semjén Zsolt által feljelentett Káncz Csaba, aki azt állította, kisfiúkat szállítottak a miniszterelnök-helyetteshez – számolt be a 24.hu. A geopolitikai szekértő és újságíró Káncz otthonában szeptember végén jelentek meg rendőrök Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes rágalmazás miatt tett feljelentése nyomán, és lefoglalták a nála lévő gépet és telefont.

Káncz név szerint is szerepelt az Igazságügyi Minisztérium jelentésében, amely szerint egy Facebook-bejegyzésben tényekkel alá nem támasztott állításokkal utalt Juhász Péter Pálnak, a Szőlő utcai javítóintézet büntetőeljárás alatt álló igazgatójának politikai kapcsolataira és tevékenységére, külön megemlítve a KDNP elnökét, mint akihez információja szerint kisfiúkat szállítottak gyermekvédelmi intézményekből.

A jelentés szerint a rendőrség tanúként hallgatta ki Kánczot, aki azt állította, hogy nem rendelkezik konkrét bizonyítékokkal ez ügyben. Ugyanakkor a dokumentum megemlítette vele kapcsolatban, hogy évekkel ezelőtt a brit titkosszolgálathoz köthető cégtől kapott pénzt, amiről elmondása szerint nem tudott. A történtek miatt az újságíróval szerződést bontott a Privátbankár, ahová külsős szerzőként geopolitikai elemzéseket írt. – Alapvetően nem akarok reagálni a lecsengő rezsim percemberkéinek sárdobálására, mert azzal lesüllyednék az ő szintjükre – idézte a portál, hozzátéve, hogy Káncz Csaba állítása szerint ismét hírösszefoglalókat és elemzéseket közöl majd a közösségi oldalán.

A Népszava nyomon követte a Szőlő utcai botrányként hírhedté vált ügyet, amelyben a Budapesti Javítóintézet jelenleg is letartóztatásban lévő volt igazgatója, Juhász Péter Pált ellen emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indult eljárás. A gyanú szerint Juhász Péter Pál nehéz sorsú, tőle anyagilag és érzelmileg függő állami gondozottat kényszerített prostitúcióra, több áldozata még kiskorú lehetett. Azóta információk, nyilatkozatok jelentek meg arról, hogy a kormánypárti politikusok állításaival szemben több kiskorú is áldozat lehetett.