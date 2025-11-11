Iványi Gábor nem fogja elismerni a bíróságon, hogy bűnt követett el, meg akarja védeni magát a tárgyaláson

tiltakozás;razzia;Iványi Gábor;NAV;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;fáklyás felvonulás;kiállás;

2025-11-11 16:01:00 CET

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője a hetvenes években már egyszer végigélte a hatalom vegzálását, sőt felfüggesztett börtönt kapott, ami miatt rovott múltúnak számít.

Nem fogja elismerni a bíróságon Iványi Gábor, hogy bűnt követett el, meg akarja védeni magát a tárgyaláson – közölte a lelkész a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában. Mint ismert, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és az Oltalom Karitatív Egyesület vezetőjét és több ellenzéki politikust hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak bűntettével vádolta meg a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. A büntetőeljárást a józsefvárosi központjukban 2022 februárjában tartott NAV-razzia ellen tiltakozás miatt indították.

Iványi Gábor, akire két év felfüggesztett börtönbüntetést kér a vádhatóság, elmondta, hogy egyáltalán nem voltak erőszakosak az adóellenőrökkel szemben, az adót pedig azért nem tudták befizetni, mert jogellenesen elvették tőlük az egyházi státuszt, és az azzal járó támogatást. A jövő februárban kezdődő perben – ahogy fogalmazott – vádolni nem fogja a bírót, vagy az ügyészt, csak el fogja mondani, hogy az egész dolog, amit csinálnak, részben komédia, részben pedig valótlanságokra épülő akció.

– A MET-nek 2012-ben visszamenőleg elvették az egyházi státuszát. Ez több mint törvénytelen, és az Alkotmánybíróság is megállapította, hogy alkotmánysértő volt, és a státuszt 2012. január 1-jével helyre kell állítani – tette hozzá Iványi, megjegyezve, hogy nem állították helyre. Ezzel arra kényszerítették őket, hogy nulláról kezdjék vallási tevékenységet végző egyesületként. – Nem először fordul elő az életemben, hogy konfliktusba keveredem a hatóságokkal – a múlt század hetvenes éveiben ezt már egyszer végigéltem, felfüggesztett börtönt kaptam. Rovott múltú vagyok, igen – emelte ki.

Iványi Gábor interjújában lényegében párhuzamot vont a Kádár-korszak és az Orbán-korszak között, és kijelentette: „Most sincs vallásszabadság, csak egyesek számára van lehetőség egyházként működni, de szerintem ők sem szabadok, mert kénytelenek alkalmazkodni a kormánynak az elképzeléseihez, különben esetleg úgy járhatnak, mint én.”

– A Dankó utcai intézmény működése létfontosságú volt a nyomorban élők számára. A főispán most üzente meg, hogy be akarja zárni a hajléktalanellátást, mert egy váratlan ellenőrzésen azt találták, hogy a nyolc zuhanyzóból egy nem működik, nem adunk szappant, senki nem ad egyébként, és azért nem adunk, mert hát eldugulna állandóan a lefolyó, de az nincs benne a jegyzőkönyvbe, hogy sampont viszont adunk. Meg, hát nem adunk fogkrémet, de a társaság felének nincs foga – mutatta be a jelenlegi helyzetet a lelkész, akiért és társaiért kedd délután kiállást, fáklyás vonulást tartanak Józsefvárosban.