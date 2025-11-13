Már Szijjártó Péter sem általános, időkorlát nélküli szankciómentességről beszél

Szijjártó Péter;Egyesült Államok;szankció;mentesség;orosz olaj;

2025-11-13 17:17:00 CET

Kizárólag az „általános mentesítés” kifejezést használja – arra már nem tér ki, hogy ez mennyi időre szól.

„Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök megállapodtak abban, hogy Magyarország mentesítést kap az Oroszországból származó kőolaj és földgáz beszerzésére vonatkozó amerikai szankciók alól. Ez a lényeg” – jelentette ki egy csütörtöki Facebook-videójában a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter azt követően szólalt meg, hogy kiderült: az Egyesült Államok külügyminisztere homlokegyenest mást mond, mint a kabinet. Amíg Orbán Viktor ragaszkodik ahhoz, hogy általános, időkorlát nélküli szankciómentességről van szó, az amerikaiak kitartóan egy évről beszélnek.

„A kőolaj- és a földgázvezetékek esetében azonban egyéves hosszabbításról van szó, mivel gazdaságilag sokkoló lenne, ha azonnal le kellene válniuk. Ez az orosz export nagyon kis részét érinti, viszont a magyar import döntő hányadát, így a hozzáférés elvesztése komoly instabilitást okozna Magyarországon” – fogalmazott Marco Rubio.

Magyar kollégája friss nyilatkozatában azt állította, hogy amennyiben a miniszterelnök nem tudta volna elérni a mentességet, akkor a magyar családok energiaköltségei a háromszorosukra nőttek volna.

„Az elnök és a miniszterelnök kezet fogott erre a megállapodásra, így ez a megállapodás mindaddig érvényben van, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor pedig a miniszterelnök Magyarországon” – fogalmazott Szijjártó Péter, megismételve, amit Orbán Viktor mondott az ATV-nek adott interjújában és jelezve, hogy a megállapodást módon írásba kell foglalni. Mindezt egy technikai kérdésnek nevezte.

Szerinte a lényeg az, hogy a megállapodás megszületett, amely biztosítja, hogy Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeit meg fogjuk tudni őrizni. „Az elnök és a miniszterelnök erre kezet fogott, és az a lényeg, az írásba foglalás egy technikai bürokratikus kérdés, amiről természetesen a technikai egyeztetések még zajlanak” – zárta nyilatkozatát.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón is többször megismételte, hogy a tárgyalásokon egyértelműen arról volt szó, az amerikai szankciók alóli mentességnél nincs időkorlát. Gulyás Gergely megjegyezte, hogy ez minden jelenlévő szerint teljesen egyértelmű volt, ez az irányadó, az esetleges félreértéseket pedig hivatalos úton tisztázni fogják.

Ez szavai szerint azt jelenti, hogy a napokban Szijjártó Péter megkeresi az ügyben az amerikai külügyminisztert.