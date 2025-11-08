Magyar Péter: Az emberek nem űrállomásra, hanem működőképes egészségügyre, biztonságos közlekedésre, normális oktatásra vágynak

egészségügy;Magyarország;űrállomás;Egyesült Államok;vonatközlekedés;Magyar Péter;Orbán-Trump 2025;

2025-11-08 13:00:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint ugyan a miniszterelnök történelmi sikerként adja el a washingtoni útját, valójában Magyarországot adta el.

Orbán Viktor és hűséges janicsárjai megint utaztak egy jót, megint megünnepelték magukat, és megint eladtak valamit: most épp Magyarországot. Egy újabb „történelmi sikerként” eladott semmi, ami mögött csak az ország további eladósítása és politikai színház áll. Orbán a magyaroknak járó uniós ezermilliárdokat nem tudja hazahozni, így az unokáink jövőjét is eladósítja – összegezte Magyar Péter a Facebook-oldalán a kormányfő és kíséretének pénteki tárgyalásait Donald Trump amerikai elnökkel és az Egyesült Államok több vezető politikusával.

– Orbán korábban Kínának hajolt meg az akkugyárakkal, most épp Amerikának az atomerőművekkel. 466 milliárd forint elköltését vállalta egy év “szankciómentességért” cserébe: ennyire árazta be Amerika a magyar miniszterelnököt – írta az ellenzéki vezető. Hozzátette, ma délután négy órára Bátonyterenyére megy, ahol – hangsúlyozta – az emberek nem űrállomásra vágynak, hanem arra, hogy vonattal emberi körülmények között eljussanak Budapestre vagy Salgótarjánba. Hozzáfűzte, hogy Bátonyterenyén van olyan háziorvosi szolgálat, ami öt éve ellátatlan - biztos nagy segítség lesz a bátonyterenyei családoknak a magyar űripar fejlesztése.

– Mielőtt meghódítjuk az űrt, próbálkozhatna Orbán Viktor a működőképes egészségügy, biztonságos közlekedés és normális oktatás biztosításával. A tegnapi washingtoni út nem a magyarok sikere volt, hanem Orbán újabb személyes menekülőútja. Nulla siker, nulla hitelesség, nulla felelősség – szögezte le a Tisza Párt elnöke, aki szerint a leendő Tisza-kormány célja világos:

„Jusson orvos és minőségi egészségügyi ellátás mindenkinek! Legyen biztonságos és kiszámítható az energiaellátás! Gondoskodjon az állam arról, hogy legyen működő közlekedés és oktatás az ország bármely pontján élőknek!”

Végül Magyar Péter hosszú távon stabil, kiszámítható magyar-amerikai kapcsolatokat szeretne, de nem vazallusi, hanem partneri alapon. Szerinte ami jó, azt meg fogják tartani, és 2026-ban örömmel ünnepelnék együtt az amerikaiakkal a függetlenség 250. és az 1956-os forradalom 70. évfordulóját, ahogyan a békés magyar rendszerváltást is.

Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy addig viszont ideje leszállni a földre.