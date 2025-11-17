Összeomlott a magyar mennyország kommunikációja, Orbán Viktor megérezte, hogy kétmilliónál több ember fog kelleni

politika;kampány;Magyarország;Győr;Orbán Viktor;Magyar Péter;választás 2026;

2025-11-17 07:17:00 CET

Döntetlen lett a győri kettős nagygyűlés mérlege – véli az elemző. Orbán Viktor szakértői, Magyar Péter pedig az eddigieknél támadóbb szerepben tűnt fel.

A Fidesz ott tart, ahol eddig: főként a törzsközönségét próbálja harcra fogni, mert már ez is kevésbé megy nekik. De szombaton Magyar Péter sem tudta visszaszerezni a napirend uralását, ez továbbra is kihívás a Tisza Párt számára – kommentálta a győri kampányeseményeket lapunknak Horn Gábor.

A Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke úgy látja, a kormányfőt a kiöregedett rocksztár szerepből „tudós bölccsé” kívánják átpozicionálni: egy kedélyes, sokat megélt politikai nagybácsivá, aki mindenkit ismer és mindent tud.

– Az új szerep viszont izzadtságszagúnak tűnhet, mert túlságosan eltér az eddig megismert Orbán-karaktertől – tette hozzá.

Példaként hozta Horn a békülékeny hangnemet: a korábban poloskázó, ellenfeleit idegen ügynököző Orbán Viktor arról beszélt, le kell állni a nemzetből való kirekesztéssel. Horn Gábor szerint a Fidesz megérezte, hogy a kétmilliós tábora mellé új embereket kell megszólítania a győzelemhez. – A kormányfő most a békét és a tapasztalatot kínálja, miután összeomlott a februári, „mennybe érkezett ország” kommunikációja; ahogy vele együtt az a kép is, hogy „mi azért tudunk kormányozni” – hívta fel a figyelmet.

Horn Gábor szerint a magyar társadalom nagy része úgy érzi, semmi nem működik – a vonatoktól az iskolákon át az egészségügyig –, és ezt már a Fidesz saját tábora is látja.

A másik oldalon viszont Magyar Péter sem tudott újítani Horn Gábor szerint. Felvetésünkre – miszerint a Tisza-elnök már nemcsak a győzelemről beszélt, hanem a bizalom megtartásáról is – a szakértő azt mondta, hogy a napirend tematizálását Orbán Viktor ősszel visszavette, és a Tisza Párt e szerint mozog.

– Magyar Péter most ezzel és a jelöltjei felvezetésével, a „levadászásuk” előrevetítésével igyekszik tematizálni. Ahogy mindig, most is valami nagyon ördögi dolgot vetít előre, hogy az ne történjen meg – tette hozzá. Szerinte

Magyar sokkal támadóbb volt, mint korábban: az első 16 percben szinte csak Orbánról beszélt, miközben a korábbiakban érzékelhető volt felé valamilyenfajta tisztelet.

– A saját tábora számára az „Orbán, takarodj!” továbbra is a legerősebb kapocs.

A győri országjárás azonban szerinte nem hozott áttörést: amíg az ellen-Kötcsén Magyar egyértelműen fölényben volt, Győrt inkább döntetlenre hozta. – Orbán újat mutatott a beszélgetős formával, Magyar pedig továbbra is tömegeket mozgat, de egyikük sem szerezte meg a kommunikáció fölötti uralmat – állította.