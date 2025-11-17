A Citibank adhatja az Orbán-féle amerikai pénzügyi védőpajzsot

hitel;Egyesült Államok;Citibank;

2025-11-17 11:01:00 CET

A pontos részletek egyelőre nem ismertek, így azt sem tudni, hogy milyen kamatkiadásokkal jár mindez a magyar adófizetőknek.

Amerikai bankoktól vehet fel egy nagyobb hitelt az Orbán-kormány – írja a Válasz Online.

A lap információi szerint többféle konstrukció szerepel napirenden, és a kormány szándékosan óvatosan, illetve elnagyoltan fogalmaz.

Orbán Viktor washingtoni útját követően két irány körvonalazódik: az egyik lehetőség egy hitelkeret kialakítása lenne, részben vagy teljes egészében készenléti hitel formájában, amelynél információik alapján a finanszírozást nem a Trump-adminisztráció biztosítaná, ellentétben az Argentínának adott pénzügyi támogatással, amelyben 20 milliárd dollár értékben vállalták állampapírok megvételét –, hanem magánbankok állnának mögötte.

Amennyiben ez a konstrukció megvalósul, a kölcsönzői csoportot az amerikai Citigroup irányítaná, amely érdeklődést mutat a „jelzálog-hiteleket kezelő nagy amerikai pénzintézetek, a Freddie Mac és a Fannie Mae felvásárlása iránt, mivel a Trump-adminisztráció napirendre tűzte ezek privatizációját”; emellett a Citi részt vesz a Donald Trump-család vagyonkezelésében is, továbbá az elnök Eric nevű fia október elején külön megállapodást kötött a bankkal arról, hogy saját részesedését is hozzájuk helyezi.

Ez alapján életszerű, hogy Trump közvetítőként előmozdítsa a magyar kormány és a Citi esetleges megállapodását.

A Citigroup és a magyar kormány (vagy a jegybank) között kialakuló megállapodásról jelenleg nem ismertek konkrétumok, ugyanakkor nagyon valószínű, hogy ezen a csatornán épülhet fel a pénzügyi védőpajzsnak nevezett konstrukció egyik eleme.

Ez lehet az a tényező, amelyről Orbán Viktor a hiányzó EU-s támogatások lehetséges pótlásaként beszél, és vélhetően ezt hasonlította a Gyurcsány Ferenc-kormány IMF-hiteléhez a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter.