Az Erste veszi át a Citibank ügyfeleit

Az Erste Bank vásárolja meg a Citibank magyarországi lakossági és hitelkártya-üzletágait és a privátbanki részlegét is. Az ügyfélszámlák átadása viszont csak 2016 végével zárul le, addig a Citibank szolgáltatásai ugyanúgy fognak működni. A tranzakció számszerű részleteit nem közölték, így a vételár mellett az sem ismert, pontosan mekkora hitelportfólió vagy ügyfélszám átadásáról van szó. Annyi bizonyos, hogy az üzlettel az Erstének lesz az OTP után a második legnagyobb lakossági portfóliója.