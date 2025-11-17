A pontos részletek egyelőre nem ismertek, így azt sem tudni, hogy milyen kamatkiadásokkal jár mindez a magyar adófizetőknek.
Lezárult a hatósági engedélyezési folyamata, miután a felügyeleti szervek, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyták, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. és leányvállalata az Erste Befektetési Zrt. megvásárolja a Citibank lakossági üzletágát - jelentette be a két pénzintézet pénteken eljuttatott közös közleményben.
Az Erste Bank vásárolja meg a Citibank magyarországi lakossági és hitelkártya-üzletágait és a privátbanki részlegét is. Az ügyfélszámlák átadása viszont csak 2016 végével zárul le, addig a Citibank szolgáltatásai ugyanúgy fognak működni. A tranzakció számszerű részleteit nem közölték, így a vételár mellett az sem ismert, pontosan mekkora hitelportfólió vagy ügyfélszám átadásáról van szó. Annyi bizonyos, hogy az üzlettel az Erstének lesz az OTP után a második legnagyobb lakossági portfóliója.
A jövő év végéig 11 országban, köztük Magyarországon is megválik lakossági üzletágától a Citigroup. A magyar piacon 1985 óta van jelen a Citibank Rt. révén a bankcsoport, amely 2009-tól azonban már nem önálló pénzintézetként, hanem fióktelepként működik. A Citigroup tegnapi negyedéves jelentésével egyidejűleg tett bejelentést "a globális lakossági banki üzletágát érintő stratégiai lépésekről".