Szabó Tímea tiszteletdíja, adótörvények, műhús – Ismét összeül az Országgyűlés

A parlament megtárgyalja a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetésével összefüggő törvényjavaslatot is.

Megtilthatja a műhús forgalomba hozatalát kedden az Országgyűlés, amely dönthet a tavalyi zárszámadás elfogadásáról, továbbá módosíthatja az adótörvényeket.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Kivételes eljárásban tárgyalják és a nap folyamán várhatóan el is fogadják a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló törvényjavaslatot.

A határozathozatalok között szavaznak a képviselők a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról.

Elfogadhatják Magyarország 2024-es központi költségvetésének végrehajtását. Ennek alapján a központi alrendszer főösszegeit 42 039 milliárd forint kiadással, 38 091 milliárd forint bevétellel és 3948 milliárd forint hiánnyal hagyhatják jóvá.

Dönthetnek az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról, amely egyebek mellett az anyák adókedvezményének szabályait pontosítja, és jövő év elejétől a 27 százalékosból az 5 százalékos áfakulcsba sorolja át a marhahús és a kapcsolódó belsőség értékesítését.

Határozhat a parlament egyes törvényeknek a társasházi építményi jog bevezetésével összefüggő módosításáról. Az új jog védelmet biztosíthat a vevőnek az ingatlan felépítése előtt ingatlan-végrehajtás vagy felszámolása esetén.

Az Országgyűlés dönthet a párbeszédes Szabó Tímea tiszteletdíjának csökkentéséről, miután a képviselő az igazságügyi bizottság egyik ülésén előzetesen nem jelezte, hogy egy képet fog bemutatni a kapcsolati erőszak elleni érdemi fellépésről és az áldozatok hatékony védelmét szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslatának ismertetésekor.

A határozathozatalok után a képviselők egyebek mellett megtárgyalják az egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosítását, miszerint 2026-tól a nyugdíjasok minden évben – a tizenharmadik havi nyugdíjon felül – tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek.

Megvitatják a számviteli és adózási szakemberek napjáról szóló, a fideszes Fónagy János által benyújtott országgyűlési határozati javaslatot. Ez a nap november 10-én lenne, miután 1494-ben ezen a napon jelent meg nyomtatásban Luca Pacioli itáliai matematikus, ferences szerzetes egyik legfőbb munkája, amely az első írásos bizonyíték a kettős könyvvitel alapelveinek összefoglalására.

Napirenden szerepel a fogyasztóvédelmi tárgyú törvényeknek a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) támogatását és jogharmonizációt célzó módosítása, amely megnyitja a békéltető testületi eljárás igénybevételi lehetőségét a kkv-nak azokban az esetekben, amikor fogyasztói minőségben, végső felhasználóként vásárolnak egy terméket, vagy vesznek igénybe szolgáltatást.

Az államháztartási tárgyú törvényeknek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményeiről szóló irányelv módosításának magyar jogba történő átültetése alapján bővülhetnek a Költségvetési Tanács feladatai a makrogazdasági és költségvetési előrejelzések utólagos értékelésével és véleményezésével.

Uniós jogharmonizáció a célja a munkavédelemről szóló törvény módosításának, amely lehetővé tenné munkavédelmi bírság kiszabását abban az esetben, ha az azbesztbontási, azbesztmentesítési tevékenységet engedéllyel nem rendelkező vállalkozás végzi.